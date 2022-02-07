荃灣採樣站等逾兩小時　市民急取陰性結果上班　流動檢測站試派籌

第五波疫情大爆發，政府實施各種檢測措施，今（7日）各區檢測站仍大排長龍，其中位於荃灣沙咀道遊樂場的流動檢測站，下午約4時排隊人士要兜圈8至9個彎，才排到採樣處，不少市民已戴上兩個口罩，有人反映排了約兩小時仍不能放棄，因需要持陰性檢測結果才可上班；亦有市民因留意自身大廈曾有確診者，為了安心，檢測後才回家。



要解決問題，荃灣公園的流動檢測站試行派籌減少輪候人潮，只要用電話掃一掃籌上的二維碼，便知道叫到多少號。食衞局表示，試行即場派籌反應正面，葵涌運動場的流動檢測站明日（8日）起都會試行，並會擴展至蕙荃體育館社區檢測中心。



▼2月7日 荃灣沙咀道遊樂場檢測站大排長龍▼



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沙咀道遊樂場檢測站「蛇餅」要轉彎8至9個圈

今日本港增逾600多宗確診，政府實施各種檢測措施，各區檢測站都大排長龍，其中位於荃灣沙咀道遊樂場的流動檢測站，記者自下午4時起到場視察，逗留了近兩小時發現人龍持續不斷，從隊尾到採樣處至少轉彎8至9個圈「蛇餅」。現場不少市民佩戴兩個口罩，等候期間市民只能看手機解悶。

市民鍾先生表示，他今早曾嘗試到近上班地點的中環採樣站排隊，等了10分鐘隊伍「完全冇郁過」。最後選擇來到近家附近的沙咀道，他稱速度已經比想象中好，雖然排了近兩小時，但起碼不會像中環情況般，隊伍絲毫沒有移動。又感覺近日疫情狀況只有「混亂」來形容。他稱公司每天的安排都有改動，當他今日一知道自己居住大廈曾有確診者出現已即時通知公司，及來到做檢測以確策安全。亦準備好未來在家工作的設備。

另外麥先生則表示排了一個半小時，「睇吓電話時間都OK嘅。」他指公司星期六晚需要員工持陰性結果才可上班，「公司都畀夠時間，所以今日做完，都要等到聽日先有結果，感覺都放多咗兩日假。」

▼2月7日 荃灣公園流動採樣站採用派籌制▼

