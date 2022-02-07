封區｜深水埗富昌邨富悅樓污水陽性強檢　三廈現傳播部分住戶撤離

疫情持續，本港今日（7日）新增614宗確診，當中607宗屬本地感染，再有多幢住宅大廈懷疑涉及垂直或橫向傳播、相連天井位置及共用喉管等，須要撤離，包括藍田啟田邨啟仁樓、觀塘安達邨謙達樓，以及長沙灣蘇屋邨綠柳樓。

另外，深水埗富昌邨富悅樓的污水樣本對病毒呈陽性，政府晚上7時起圍封該大廈，進行強制檢測，居民須於凌晨零時前到檢測站採樣，預計封區行動明日（8日）早上10時完成。

另外，國泰航空上周六（5日），由馬來西亞吉隆坡抵港航班CX724，有4名乘客抵港後證實染疫，今日起以溶斷機制，國泰所有吉隆坡着陸香港的航班禁航至2月20日。



▼2月7日 啟田邨啟仁樓部分居民撤離檢疫▼



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啟田邨、安達邨及蘇屋邨有大廈居民要撤離檢疫

衞生防護中心指，啟田邨啟仁樓26至35樓的15室單位、安達邨謙達樓21至28樓的03室及04室單位，以及蘇屋邨綠柳樓20至28樓的12室單位，出現懷疑與環境因素有關聯個案，包括垂直／橫向傳播、相連天井位置及共用喉管等，有關單位的住戶須撤離到檢疫中心隔離。

另外，深水埗富昌邨富悅樓排放的污水樣本對病毒呈陽性，懷疑大廈內有隱形患者，政府晚上7時起將該大廈圍封，進行強制檢測。富悅樓住戶須於凌晨零時前，下樓到臨時採樣站接受檢測，預計封區行動明日（8日）早上10時可完成。

▼2月7日 深水埗富昌邨富悅樓圍封檢測▼



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任何在1月25日至今日，曾身處該大廈逾2小時的市民，即使在封區期間並不在受限區域內，亦須於周三（9日）或之前接受強制檢測。

國泰航空上周六（5日），由馬來西亞吉隆坡飛抵香港的航班CX724，有4名乘客抵港後證實染疫，衞生署引用599H章的溶斷機制，禁止國泰航空營運的客機今日起至2月20日，從吉隆坡着陸香港。