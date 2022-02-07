伊利沙伯醫院ICU醫護染疫　17人除罩用膳要檢疫　病房停收新症

本港今日（7日）新增614宗確診，607宗屬本地感染，創下爆疫兩年以來的單日新高，染疫病人包括17名醫護人員，當中兩名瑪嘉烈醫院內科及老人科病房女護士，曾與早前染疫的健康服務助理在同一病房工作，兩人近兩日出現病徵，昨日（6日）初步確診，暫無職員或病人被列為密切接觸者，涉事病房內24名住院病人的檢測結果亦呈陰性。

餘下15名染疫醫護和醫管局職員則分布在9間醫院，包括1名醫生和6名護士，其中有員工曾在無戴口罩情況下，與其他職員一起進食或交談，有27名員工被列為密切接觸者。當中伊利沙伯醫院深切治療部ICU是重災區，共有17名職員須檢疫，切治療部會暫停接收新症，為第五波疫情首個同類情況。



瑪嘉烈醫院內科及老人科病房兩名女護士染疫。（資料圖片/.鍾妍攝）

瑪嘉烈醫院內科及老人科爆疫 3員工中招

醫院管理局表示，10間公立有職員因家居或社區接觸而確診或初步確診，當中包括瑪嘉烈醫院。該院內科及老人科病房一名健康服務助理早前初步確診，部分員工被列為其他接觸者，需定期檢測，兩名上周四（3日）曾與染疫助理於同一病房工作的女護士，昨日亦對病毒呈初步陽性。

其中一人為31歲女護士，前日（5日）開始喉嚨痛和咳嗽，昨日初步確診，她主要負責病人護理工作，昨日曾為病人採集鼻咽拭子樣本，期間有穿戴合適個人防護裝備。

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另一位染疫護士則是29歲女子，昨日開始出現輕微喉嚨乾，同日初步確診2019冠狀病毒病。她同樣主要負責病人護理工作，沒有進行高風險醫療程序，工作期間有穿戴合適個人防護裝備。

瑪嘉烈醫院表示，已就個案進行追蹤調查，暫時沒有員工或病人被列為密切接觸者。院方已為有關病房的24名住院病人檢測，全部結果為陰性。該病房早前已暫停接受新症，並進行徹底清潔消毒。

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其餘15名染疫醫護或醫管局職員則分布在9間公立醫院，他們均是因家居或社區接觸而確診或初步確診，涉事醫院包括：

．屯門醫院1名醫生；

．於威爾斯親王醫院、伊利沙伯醫院、葵涌醫院、明愛醫院、北大嶼山醫院及律敦治醫院工作的6名護士；

．於威爾斯親王醫院、大埔醫院、天水圍醫院、明愛醫院及仁濟醫院工作的8名病人服務助理、運作助理及文員

10醫院27名員工被列為密切接觸者

醫管局指，所有員工已獲安排送院隔離治療，涉事的10間醫院已按需要進行接觸追蹤及安排清潔消毒工作，無病人被列為密切接觸者，惟部份職員曾除下口罩，與其他員工一起進食或交談，共有27名員工被列為密切接觸者，需要接受檢疫安排。

其中伊利沙伯醫院深切治療部有17名員工被列為密切接觸者，深切治療部會暫停接收新症，但該部門原有病人不受影響，醫院會按實際情況在聯網內進行病床調配。

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