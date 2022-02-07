東九龍廣泛地區污水檢測呈陽性　黃大仙、啟德、油塘逾10幢樓強檢

新冠病毒疫情持續，政府今晚（7日）表示，再有多區的污水樣本被驗出對病毒呈陽性，東九龍廣泛地區最嚴重，範圍西面包括黃大仙慈康邨整條邨5幢大廈、慈樂邨（二期）樂信樓與樂仁樓、沙田坳道與沙田坳邨一帶等，連聖母醫院、播道兒童之家、法藏寺等亦涵蓋在內，東至油麗邨豐麗樓，南面包括啟德德朗邨，涉事十多幢座宅樓宇的住戶須接受強制檢測。



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環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊再在多區的污水樣本中，驗出對病毒呈樣本。政府晚上表示，因應黃大仙、觀塘及九龍城的污水檢測到呈陽性的結果，要求涉事樓宇的住戶接受強制檢測，包括：

．黃大仙慈康邨康健樓、康秀樓、康德樓、康潤樓與康添樓

．黃大仙鳴鳳街20-64號（雙數街號）、鳳凰大廈、翠鳳街1-68號、沙田坳道與沙田坳邨一帶，當中包括聖母醫院、播道兒童之家、法藏寺等

．慈雲山慈樂邨（二期）樂信樓與樂仁樓

．啟德德朗邨德瑤樓、德瓏樓與德瑩樓

▼2月7日 深水埗富昌邨富悅樓圍封檢測▼



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另外，黃大仙、深水埗、西貢、觀塘及元朗亦有污水樣本被驗出對病毒呈陽性，民政事務總署明日起，將會向有關地區的住戶、工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，涉事地區包括：

．黃大仙蒲崗村道117-165號、毓華里1-59及6-30 號與毓華街40-80A一帶

．深水埗富昌邨富誠樓、富良樓、富萊樓、富凱樓與富怡樓

．西貢北港、西貢市中心、對面海一帶

▼2月7日 啟田邨啟仁樓部分居民撤離檢疫▼



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民政事務總署亦會透過香港物業服務聯盟及香港物業管理公司協會，向觀塘和元朗部分地區的清潔員工及物業管理員工派發三套快速測試套裝，並呼籲有關地居區住和工作、有感染風險的人士「願檢盡檢」，包括

．油麗邨雍麗樓、卓麗樓、雅麗樓、頤麗樓、逸麗樓、秀麗樓、碧麗樓與智麗樓

．元朗朗屏邨一帶

▼2月7日 工作人員在馬鞍山體育館重設「火眼實驗室」▼

