港大鈕魯詩樓10樓工作員工確診　校長張翔辦公室同層

港大今日（7日）公布一位在鈕魯詩樓10樓工作的員工今日證實確診，2月4日年初四最後一天上班。校方指，9樓及10樓的辦公室將於明日關閉。根據港大網頁資料，校長張翔的辦公室就在10樓。

另外，校方呼籲，於1月28日至2月4日，曾到鈕魯詩樓的師生，盡快接受新冠肺驗檢測，在未有陰性結果前，切勿返回校園。



患者2月4日最後一天上班

港大今日向全校師生發信，指今日接獲通知，校內一位職員確診，該人員於大學行政及管理部門集中地、鈕魯詩樓的10樓工作，2月4日最後一天上班。



校方指，在接觸者追蹤工作上，仍待衞生防護中心指示，但建議曾於1月28日至2月4日，曾到鈕魯詩樓的師生，盡快接受新冠肺炎檢測，在未有陰性結果前，切勿返回校園。

港大物業處將安排清潔及消毒大樓9樓、10樓及公共地方。該兩層樓的辦公室將於明日關閉。

港大一位在鈕魯詩樓10樓工作的員工今日證實確診，2月4日最後一天上班。(資料圖片)

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