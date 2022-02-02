人權觀察研究員Ryan Thoreson︰獲港大聘教人權法　來港簽證被拒

關注性別議題LGBT的美國法學學者Ryan Thoreson，在其社交平台公布，去年獲香港大學法律學院聘用教授人權法，他一直都在遠距離教學，申請來港簽證近五個月，惟最近被入境處拒絕，因而失去教職，他對事件感到失望。



據香港大港法學院的教職員名錄，仍然有Ryan Thoreson的資料，介紹他是LGBT權益專家，加入港大前任職耶魯法學院，並是國際組織人權觀察的同志權益研究員。



《香港01》正向香港大學及入境處查詢。



美國法學學者Ryan Thoreson表示，獲港大聘用教人權法，惟其來港簽證被拒。（事主Twitter圖片）

Ryan Thoreson在其Twitter公布，去年獲香港大學聘用教授人權法，他一直都在遠距離教學，惟其來港簽證申請最近被拒，因而失去教職，他對事件感到失望。有關事件獲外媒報道及關注。

（Twitter截圖）

他進一步在Twitter表示，有關簽證早於5個月已遞交，並一直處於待批狀態，惟到近日入境處才正式拒絕批出簽證，而入境處亦沒有提供任何解釋。他又稱，在此時間點丟掉教籍相當困難，因為大部份法學院均已完成下學年的招聘事宜。

香港大港法學院的教職員名錄仍載有Ryan Thoreson的資料。（港大網頁截圖）

據香港大港法學院的教職員名錄仍載有Ryan Thoreson的資料，並介紹他關注LGBT的法律學者，在耶魯法學院、牛津大學及哈佛大學都有學位，加入港大前，是耶魯法學院Lowenstein International Human Rights Clinic的臨床研究員，並是國際組織人權觀察的同志權益研究員。