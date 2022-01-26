港大：少年打兩針復必泰心肌炎風險較一針高7倍 兩針宜相隔幾周？

新冠疫苗復必泰開放予本港12歲至17歲青少年接種已有一段時間，港大醫學院近日發表研究指，青少年如果三周內接種兩劑復必泰，患心肌炎的風險較接種一劑復必泰高出逾7倍。不過參與研究的學者強調，接種疫苗的確有助減低新冠重症，建議青少年接種第二劑復必泰疫苗相隔首針至少三個月，可大幅減低心肌炎機會。

外界仍然憂慮青少年接種復必泰後引發心肌炎的風險。（資料圖片）

接種後現心肌炎的患者症狀輕微

港大醫學院兒童及青少年科學系、藥理及藥劑學系及內科學系，周二(25日)發表一份評估市民接種新冠疫苗後產生副作用或不良反應的聯合研究。

研究透過分析「2019冠狀病毒疫苗安全監測計劃」數據發現，截至去年10月18日，約22.5萬名曾打疫苗的青少年中，43人接種復必泰後因心肌炎住院，其中36人在接種第二劑疫苗後發生。如打第一針復必泰後三星期，再接種多一針，相對風險估計是首針的7.11倍。

另一項研究則針對急性心肌炎或心包炎情况，透過分析約17.8萬名於去年6月14日至9月4日期間接種復必泰的青少年發現，有33人在接種後出現急性心肌炎或心包炎，其中27人在第二針後出現，不過最終所有患者最終均康復，且症狀輕微。

▼青少年接種復必泰後引發心肌炎？（按圖👇👇👇）

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▼同場加映，小童接種新冠疫苗知多啲：（按圖👇👇👇）

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專家：兩針相隔3個月降心肌炎風險

第三項研究則發現，截至去年8月2日所出現的160個心肌炎或心包炎案例，估算每10萬劑科興和復必泰，發病率分別為0.31和0.57例。與醫院對照相比，發現接種復必泰患心肌炎或心包炎的風險，比未接種疫苗高逾3倍，主要與第二劑復必泰有關，暫未有數據顯示科興與心肌炎或心包炎存在顯著關聯。

雖然研究顯示青少年接種復必泰後患心肌炎的風險，約為未接種的逾3倍，不過有份參與研究的港大醫學院藥理及藥劑學系主任黃志基呼籲，青少年在接種第一針復必泰三個月後，已可考慮接種第二針，有助減低心肌炎風險。

▼同場加映，養和醫院早前公布科興、復必泰抗體水平研究（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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他又指，外國數據顯示接種越多針疫苗，越少機會出現重症，而本港建議兩針相隔時間3個月，已足以大大減低患心肌炎風險。他強調：「不是小朋友惹到無問題，都會有好嚴重問題、副作用，不要去冒無謂的風險，當知道打針後副作用非常低，不打而受感染有機會產生嚴重後遺症，鼓勵盡快接種疫苗。

▼同場加映，佩戴雙口罩，防疫更有效？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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