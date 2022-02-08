強制檢測｜85處上榜　深水埗、荃灣各佔7處　慈雲山7幢邨廈須檢測

本港昨日（7日）新增614宗確診個案，創疫情爆發以來新高，並有逾600宗初步確診。食物及衞生局今日（8日）凌晨就強制檢測公告刊憲，因應多宗初步陽性檢測個案／陽性檢測個案，以及慈雲山、油塘、九龍城和黃大仙採集到檢測呈陽性的污水樣本，有85個指明地方被納入強制檢測公告。

公告涉及的地點中，深水埗、荃灣、慈雲山各佔7個，情況最為嚴重。其中慈雲山全部7個地點都是因為污水樣本呈陽性而被納入，分別為慈康邨和慈樂邨多幢大廈。



▼2月7日強制檢測公告詳情▼



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強檢安排簡化至兩次

公告又提到，為確保檢測資源的運用更具針對性，由2月7日起，強制檢測安排將簡化至兩次檢測，第一次檢測須於強制檢測公告起計首3天內完成，第二次檢測則須於第4至6天內完成。

深水埗、荃灣成重災區

上榜地點遍布港九新界，深水埗佔7個包括常福大廈、恆成大廈、朝南樓、龍華大廈、深水埗大廈、五聯大樓和基隆街164-166號。荃灣方面則包括石圍角邨石芳樓、富麗花園昌貴閣、梨木樹邨楊樹樓、華景樓、荃威花園J座、海濱花園海裕閣和海灣花園1座。

荃威花園。（資料圖片）

此外，馬鞍山亦有6處上榜，包括富寶花園9座、新港城4期M座、錦豐苑錦蕙閣、恆安邨恆日樓、恆安邨恆峰樓和頌安邨頌智樓。

馬鞍山富寶花園。(房委會圖片)

除了以上地點外，各區上榜住宅還包括九龍灣德福花園M2座、九龍灣麗晶花園13座、將軍澳峻瀅1座、青衣翠怡花園4座、屯門良景邨良英樓、石硤尾邨美亮樓、沙田水泉澳邨朗泉樓、鴨脷洲利東邨東茂樓、何文田皓畋1座、牛池灣彩虹邨金漢樓、柴灣環翠邨喜翠樓和元朗Grand Yoho3座等。

元朗GRAND YOHO 。(資料圖片)

現代中醫診所被納人檢測

除了各區的住宅大廈外，位於油麻地窩打老道25號的廣華醫院重建項目一期地盤，及位於旺角東海大廈618室的現代中醫診所，亦被納人檢測。

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慈雲山、油塘、九龍城和黃大仙污水樣本呈陽性

因應在慈雲山、油塘、九龍城和黃大仙採集到檢測呈陽性的污水樣本，有12個地點被納入檢測，包括慈雲山慈康邨康健樓、慈康邨康秀樓、慈康邨康德樓、慈康邨康潤樓、慈康邨康添樓、慈樂邨樂信樓、慈樂邨樂仁樓、油塘油麗邨豐麗樓、九龍城德朗邨德瑤樓、德朗邨德瓏樓、德朗邨德瑩樓和黃大仙鳴鳳街20-64號(雙數街號)、鳳凰大樓、翠鳳街1-68號、沙田坳邨與沙田坳道一帶。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至2月8日)▼



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政府會繼續全力追蹤曾到過有關地方並可能受感染人士，並嚴肅跟進相關人士有否遵從檢測公告。任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

▼2月7日 工作人員在馬鞍山體育館重設「火眼實驗室」▼

