新冠疫苗｜銅鑼灣禮頓中心增復必泰接種中心　今起可網上預約

政府早前公布，會加開位於銅鑼灣的「禮頓中心衛星社區疫苗接種中心」。接種中心於今日（8日）9時起開始接受預約，周五（11日）正式投入服務，首日接種僅餘少量名額。公務員事務局局長聶德權在社交網站表示，新設立的疫苗接種中心位於銅鑼灣禮頓中心7樓停車場，設有專用升降機由地下直達樓層，開放時間為朝8晚8，中午1時半至2時半關閉進行清潔消毒。



聶德權指，第五波疫情持續惡化，每日有數百宗確診個案，長者院舍、醫院都面臨爆疫危機，呼籲家人支持長者接種疫苗；又籲市民居家抗疫，減少社交活動以盡快控制疫情。



▼2月5日 新冠疫苗接種率料達80%▼



新增的銅鑼灣的「禮頓中心衛星社區疫苗接種中心」於今日（8日）9時起開始接受預約，周五（11日）正式投入服務，提供復必泰疫苗接種。市民可於2019冠狀病毒病專題網站預約接種，而首日接種僅餘少量名額。

接種中心設於7樓停車場 開放時間為朝8晚8

公務員事務局局長聶德權在社交網站表示，連同新增的銅鑼灣「禮頓中心衛星社區疫苗接種中心」，目前共有15個社區疫苗接種中心。新設立的疫苗接種中心位於銅鑼灣禮頓中心7樓停車場，設有專用升降機由地下直達樓層，開放時間為朝8晚8，中午1時半至2時半關閉進行清潔消毒。禮頓中心地下周五起會設置資源中心，讓市民了解更多接種疫苗的資訊。

聶德權指，第五波疫情持續惡化，每日有數百宗確診個案，長者院舍、醫院都面臨爆疫危機，呼籲家人支持長者接種疫苗。（資料圖片）

聶德權：長者院舍等面臨爆疫危機 籲家人支持長者接種

聶德權指，第五波疫情持續惡化，每日有數百宗確診個案，長者院舍、醫院都面臨爆疫危機，呼籲家人支持長者接種疫苗；又籲市民居家抗疫，減少社交活動以盡快控制疫情。