疫情｜4月或現新變種病毒　梁子超：不排除更早、致命性未必減

新冠病毒肆虐全球已經長達兩年，有最新的數據分析發現，差不多每波疫情，隔百多天便會出現全新的變種病毒，引發新一浪的全球大型傳播，分析更推算，最快今年4月Omicron或會再變，出現全新的變種病毒。

呼吸系統科專科醫生梁子超指，不排除這個可能性，但時間上需視乎全球的抗疫策略，例如部分國家採用「與病毒共存」的政策，有機會令病毒因大量傳播下，加快變異的速度。新冠病毒的傳播高位在於患者初發病或未進院時期，「現時（病毒）或已高度適應人類嘅傳播」，形容新變種病毒未必毋須減低其致命性，仍可達至高傳播力，直言「唔好諗住個病毒一定會自然減弱」。



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FS Insight的最新數據分析，綜合過去四次新冠病毒變種，由第一次從原始病毒變種相隔225天，到最新的由Delta到Omicron為138天，平均每134天變種一次，以此推算，最快或在4月便會出現全新的新冠變種病毒。

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梁子超：不排除4月出現新變種病毒大流行

呼吸系統科專科醫生梁子超指出，有關數字是根據過去變異病毒株出現的時間作推算，故不排除未來會再出現新的變種病毒。不過，時間需要視乎全球的抗疫策略，例如部分國家採用「與病毒共存」的政策，有機會令病毒因大量傳播下，加快變異的速度，故不排除會早於4月出現新變種病毒大流行。

他解釋，曾經染疫的人或已接種疫苗者，其免疫能力一般會在3至6個月後減弱，故有機會令新變種病毒再引發另一次大型傳播，即使「放軟手與病毒共存，唔係真係可以避免到新變種病毒流行」，亦不能夠做到一勞永逸。

呼吸系統科專科醫生梁子超指，有關數字是根據過去變異病毒株出現的時間作推算，故不排除未來會再出現新的變種病毒。（資料圖片）

病毒毋須減低致命性已可達高傳播 梁子超：唔好諗住一定會自然減弱

至於新的變種病毒會否自然減低致命性，梁子超說，新冠病毒的傳播高位在於患者初期發病或未進院時期，「（病毒）已高度適應人嘅傳播」，形容病毒根本毋須減低其致命性，已可達至高傳播力，故新的變種病毒不一定會減低致命性，直言「冇絕對必須，唔好諗住一定會自然減弱」。

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