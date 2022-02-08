疫情｜曾訪爆疫元朗廣場郵差初確診　元朗區今日兩天派遞或有延誤

香港郵政今日（8日）表示，一名隸屬元朗派遞局的郵差初步確診，負責元朗山下村、孖峰嶺路、欖口園、欖口壆及新起村街的派遞工作，元朗派遞局不對外開放。他最近曾到訪被納入強制檢測公告的元朗廣場，於2月6日接受病毒測試，今日接獲衞生防護中心通知初步確診。
該名郵差最近一次上班日期為年初五（5日），在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，外出工作及在派遞局工作時一直有佩戴口罩。
香港郵政今日獲悉事件後，已即時安排與該郵差一同工作的其他人員接受病毒測試，並按照衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。
元朗派遞局及郵政信箱大堂關閉至明日
元朗派遞局及郵政信箱大堂（1至1500號）將暫時關閉至明日（9日）。香港郵政已在該名郵差曾到訪派遞的處所張貼通告，以知會公眾相關情況。區內（包括元朗、天水圍、洪水橋、流浮山、落馬洲、錦田、新田及十八鄉）的派遞服務在此期間會有所延誤。
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