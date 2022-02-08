第五波｜消息：增至少625宗確診　逾400宗初確診　再創新高

第五波疫情持續「幾何式上升」，昨日更新增逾600宗初步陽性個案。消息指，今日（8日）截至中午新增625宗確診個案，以及400宗初步確診個案，再創兩年疫情來來新高。消息稱，昨日下午起收到的初確診個案雖然有減少，但相信未能反映疫情受控，個案仍有大幅上升風險。



行政長官林鄭月娥今早在行政會議前，預告今日稍後將再會見傳媒，交代收緊社交距離措施等防疫安排。她形容，昨日新增逾600宗確診是動魄驚心，並重申香港必須堅持動態清零，因更符合香港利益，免醫療系統達無法負擔的壓力。



▼2月7日 深水埗富昌邨富悅樓圍封檢測▼



+ 3

消息指，今日（8日）暫時新增625宗確診個案及400宗初步確診個案，即合共逾千宗個案，再創新高。消息稱，昨日下午起收到的初確診個案雖然有減少，但相信未能反映疫情受控，個案仍有大幅上升風險。

衞生防護中心總監徐樂堅昨在在疫情記者會上表示，現時疫情不樂觀，個案數目持續上升，大部分個案涉及跨家庭聚集，按目前數字推斷，昨有逾600宗，相信今日的確診數字會更高，可能達至600至800宗。

▼2月7日 工作人員在馬鞍山體育館重設「火眼實驗室」▼



+ 5

確診個案滯後 梁子超：情況不理想

近日初陽個案轉確診出現滯後，呼吸系統科專科醫生梁子超指，情況不理想，但相信是由於個案不斷攀升，公共衞生化驗所的檢測能力有限，導致出現滯後。不過，他認為由於當局採用先單獨隔離初步確診者的做法，故現階段情況問題不大；但若日後獨立病床不足，未正式確診的人士需入住一般隔離病房時，一旦出現假陽性個案，則會因為曾經暴露在確診者病房須列作緊密接觸者，屆時會增加檢疫壓力。