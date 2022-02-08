林鄭月娥：中央助購百萬計快速抗原檢測包　定點檢測成效佳續沿用

第五波疫情大爆發，市民在疫情之下渡過農曆新年。林鄭月娥在今日（8日）記者會時被問到現時定點檢測的成效，她就指現時實施的檢測策略屬風險評估，視乎成效決定圍封或強檢；由於Omicron傳播速度快，至今政府已進行89次圍封強檢行動，共12萬人完成檢測，在97,000多個檢測樣本中找到212宗陽性個案，佔0.22%，「效益一定好過滲到全港（檢測），或者願檢盡檢自己嚟」，又認為做法成效一直不錯會繼續沿用，但重點落於需要增加本港的檢測量。



至於被問到會否向中央請求各省騰出檢測人員協助本港，林鄭指早前已向中央提出需要支援，來自廣東及廣西的內地檢測人員已陸續到港，相信有助處理檢測量的問題。另外，她指中央亦已協助本港購入快速抗原檢測包，「以百萬計咁買咗，等時間送嚟。」



▼2月7日 深水埗富昌邨富悅樓圍封檢測▼



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第五波疫情持續，市民在疫情之下渡過農曆新年。行政長官林鄭月娥在新年前曾一度收緊社交距離措施，包括全港食肆晚上禁止堂食，並在記者會時稱措施快、 狠、 準，爭取在最短時間內切斷傳播鏈，讓市民農曆新年回復較正常生活。然而，市民的期望最終落空，農曆新年除了有不少市民需留在檢疫中心接受隔離，疫情更一度擴展到全港各區。

▼2月7日 特首林鄭月娥公布收緊社交距離措施▼



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指定點檢測成效不錯 屯門進行區域性願檢盡檢

隨近日個案不斷增加，林鄭月娥今日（8日）再次公布收緊各項社交距離措施。在記者會被問到現時定點檢測的成效，她指現時實施的檢測策略屬風險評估，視乎成效決定，並藉此找出確診個案切斷傳播鏈。她續指，現時出現確診者的大廈、社區及工作場所等都需要進行強制檢測，部分污水樣本呈陽性的地區會視乎病毒量進行強檢或圍封，自1月份第五波疫情以來，當局共發出1,575個強檢令，並作個案追蹤。

她又表示，本港實施大規模區域性願檢盡檢措施，如早前在屯門區共進行約20萬檢測，有關措施有助找到確診個案。

林鄭形容，由於Omicron傳播速度快，並可透過環境及空氣傳播，「受Omicron影響個案飆升得好緊要，已做大量檢測。」至今政府已進行89次圍封強檢行動，共12萬人完成檢測，在97,000多個檢測樣本中找到212宗陽性個案，佔0.22%，「效益一定好過滲到全港（檢測），或者願檢盡檢自己嚟。」她又認為做法成效一直不錯，會繼續沿用，但重點落於需要增加本港的檢測量，故當局今早亦已宣布就手Omicron潛伏期修訂強檢檢測頻率，以預留檢測量。

▼2月8日 「火眼實驗室」設立中▼



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中央檢測人員陸續到港

被問到會否向中央請求各省騰出檢測人員協助本港，林鄭指，早前已向中央提出需要支援，來自廣東及廣西的內地檢測人員已陸續到港，相信有助處理檢測量的問題。另外，她指中央亦已協助本港購入快速抗原檢測包，「以百萬計咁買咗，等時間送嚟。」

正就檢測站排長龍討論 望增檢測站舒緩排隊問題

林鄭指出，要維持本港的檢測量，需要增加設施，而現時已有9個檢測承辦商陸續增加檢測能力，惟由於當中涉及動員、設立流動站、將樣本送往實驗室檢測等程序，「整個流程都要檢視每個環節加強能力。」她又透露，當局已就檢測站排長龍的問題研究，期望增加檢測站，舒緩排隊問題。

▼2月7日 食肆2.24提升限制至員工及食肆必須打疫苗▼



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未來將新增40個檢測站加大檢測量 派籌機助疏導人流

現時全港有共19個社區檢測中心，食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青在疫情記者會時指，當局正盡全力將本港的檢測能力進一步提升，包括於未來增加各區檢測點，又透露當局已物色超過40個地點，可用作設置長期檢測站，期望未來可以透過增加服務量疏導人流，「方便市民有預算做檢測」。

他續指，明白有部分市民在到社區檢測中心前未必有事前預約，當局現已在個別流動檢測站上試行使用派籌機，市民可以實時在網頁留意輪候進度；現時正積極安排於其餘的社區檢測中心實施，以疏導排隊人流。