疫苗通行證｜D類食肆後日先行　六月底起18歲以上須打第三針

「疫苗通行證」於本月24日推行，D類食肆將率先於後日（10日）推行。「疫苗通行證」分三階段推行，措施一旦實施，12歲或以上進入受規管處所，須至少打一針。

第二階段於4月底開始， 所有18歲以上人士須至少打兩針，即18歲以上人士有3至4星期打第二針，只有12歲以下小童，以及持醫生證明不適合打針的人士，可獲豁免。

至於最後階段，則於6月底開始，所有18歲以上人士，如果接種兩針達9個月，須打第三針；距打第一針超過6個月的12至17歲人士，必須打第二針。



▼商場納入表列處所 2月24日起必須打疫苗才可進入▼



衞生防護中心公布，將會就「疫苗通行證」制訂新規例《599L章》，食物及衞生局局長可制訂指示，界定到規管處所接種疫苗的定義，接種劑數等。

「疫苗通行證」於本月24日推行，適用受《599F章》規管的處所，而D類食肆將率先後日（10日）推行。

食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青表示，屆時已實施疫苗通行證的D類食肆，會將人數限制收緊至4人一檯。至於其他食肆，他指，直至2月24日正式實施前，可繼續營業，但上限為2人一檯，即之前B、C類安排；到2月24日後，全港只有D類食肆，可4人一檯。

(資料圖片)

「疫苗通行證」分為三階段，如下：

第一階段：

‧ 於疫苗通行證實施開始，12歲或以上要進入受規管處所，須至少打一針，才符合要求

第二階段:

‧ 4月底開始，所有18歲以上人士必須至少打兩針，顧客、員工及使用者都需要符合疫苗接種要求。

‧ 未有疫苗接種要求的處所，在新要求下，要分階段符合接種疫苗要求。

‧ 豁免人士包括12歲以下小童，以及經醫生證明，因健康原因不適合打針的人士

‧ 12至17歲人士最少打一針，因接種第二針須要相隔12周。

第三階段:

‧ 6月底開始，須全面接種，所有18歲以上，屆時如已打兩針人士滿9個月，須打第三針，才合符合疫苗通行證要求。

‧ 如果第二針未滿9個月，仍符合疫苗通行證要求，毋須即時接種，只須9個月期限內要接種第三劑。

‧ 12至17歲人士，若距第一針超過6個月，必須打第二針。例如復必泰疫苗，建議等12星期才接種第二針，如果第一針於6個月內，則要打第二針。