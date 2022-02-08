增625宗確診再創單日新高　19個家庭聚會大爆疫　最大群組涉47人

衞生署今日（8日）公布新冠肺炎新增625宗確診個案，絕大部分為本地患者，再創疫情兩年來單日新高，初步確診達500宗。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，家庭聚會目前爆至少19個群組，有不少親友飯局，最大群組牽涉47人。至今累計有898宗無源頭個案，分佈大埔、深水埗、沙田、九龍城、葵青等。另外，張竹君指，留意到近日有多個老人院有確診，院友及職員都須檢疫。



本港確診數字今日再創記錄新高，達625宗，張竹君指大部分為本地個案，有15人懷疑感染Delta、其餘為Omicron個案，而今初步確診達500宗。

初步分析至少19個大型群組，367人受感染，尚未計少於10人的聚會，其中一最大群組涉47人。大部份涉親友飯局、大廈傳播、工作單位傳播。

另外截至昨日共有898個無源頭個案，大多分佈大埔、深水埗、沙田、九龍城、葵青區。昨晚於深水埗富昌邨富悅樓圍封行動中，2樓有5個單位發現確診，因此全部2樓住戶需要撤離，大廈喉管暫時沒有發現問題。

▼2月7日 深水埗富昌邨富悅樓圍封檢測▼



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張竹君指，留意到有多個案涉及安老院舍。其中於元朗泰祥大廈安安護理院內，有一位初步陽性長者，與其同住2樓9名老人家都被列作密切接觸者須檢疫；基督教懷智服務處將軍澳綜合復康中心亦有1名福利員確診，中心曾舉辦一些小組活動，14位院友需要送檢；荃灣荃威花園仁愛護理院亦有護理員初步確診；大埔墟樂善堂朱定昌頤養院，一個長者初步確診，25名人士需要檢疫；上環郭羅桂珍護老院有2名長者初陽，因為涉及傳播，全部75名院友需要檢疫。