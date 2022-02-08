疫苗通行證｜未打針禁入街市　檔販憂生意減　市民：殺到嚟就照做

本港確診數字連日急增，政府今日（8日）公布收緊防疫措施，「疫苗通行證」將進一步擴大至街市以及超市。政策公布後，《香港01》記者到訪荃灣街市了解市民及檔販對新政策的看法。有檔販憂疫情擴散加上「疫苗通行證」會對生意額造成雙重打擊，怕沒打針市民會改到地舖購物，不再到街市買餸。



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荃灣街市檔販憂市民改往街舖：通行證加疫情係雙重打擊

荃灣街市檔販徐先生表示，自己已接種疫苗，因為若不打針就「開唔到舖」。他坦言，疫情已令店舖生意額大大減少，因此「疫苗通行證」實施與否，都不太影響現時狀況。不過，另一檔販徐女士認為，「疫苗通行證」與疫情勢對生意額造成「雙重打擊」。她又指，荃灣街市外面有很多地舖，不受「疫苗通行證」影響，政策實施後，只怕市民會選擇地舖，而不會再到街市買餸。

記者又走訪超市視察情況，有店員表示不怕「疫苗通行證」的實施都影響生意額。亦有部分店員指，不清楚政策實施後的情況。市民劉先生表示，自己已打了一針。他又指，自己只是香港的「平民百姓」，不能控制政府做任何事情，因此，政策「殺到來」都要跟著政府照做。

已打兩針市民準備接種第三劑：通行證唔會影響我買餸

市民施女士表示，自己已接種兩劑疫苗，並準備打第三針，因此不怕「疫苗通行證」會影響買餸。她補充「無計啦」，現在若不打針就不能出街購物，所以一定要打針。問及政府現在禁止跨家庭聚會，施女士指，家裏有小朋友，所以現在盡量少出街，不會有任何家庭聚會。與親戚朋友聯繫都使用打電話或視訊形式聯絡。

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