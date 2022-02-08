疫苗通行證｜住宅入口連接商場　未打針要兜路10分鐘捱風雨

政府今日公布收緊社交距離措施，將商場等6類處所納入指明表列處所，2月24日起所有出入商場的市民均需出示疫苗通行證，預計對商場上蓋住宅影響最大。有將軍澳天晉居民表示，如不經商場智回家，需兜路約十分鐘；另外，鄰近將軍澳中心住宅則需步行至唐德街停車場入口，全為露天路段，如打風落雨會有較大影響。



林鄭月娥指未打針居民「可以搵另一條途徑走」

政府收緊社交距離措施，2月24日起所有出入商場的市民均需出示疫苗通行證。預計對商場上蓋住宅影響最大，特首林鄭月娥則表示居民「可以搵另一條途徑走」，記者就到部分商場上蓋住宅實測「另一條途徑」的差距。

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記者到將軍澳PopCorn實測，原本經商場到往上蓋住宅天晉入口不需半分鐘路程，但如不經商場到停車場入口則需三至四分鐘。有居民更表示加上平台步行至其大廈需約十分鐘，是平常的三倍。

鄰近將軍澳中心住宅亦同受影響，原本由港鐵站穿過商場，到位於將軍澳中心的住宅大堂入口只需約三分鐘；而不經商場，則需由港鐵站B2出口先過馬路，再步行至唐德街的停車場入口，需時約七至八分鐘，沿途並無上蓋，假如打風落雨的影響會較大。

陳先生指歸家如不經商場入口，需另繞一個大圈，「我行得快都要十分鐘！」（馬煒傑攝）

將軍澳站一帶居民：出入要出示疫苗通行證都不便

居於天晉的居民楊太認為疫苗通行證的推行，會對天晉居民日常出入構成不便，即使已接種疫苗，但出入途經商場要特意出示疫苗通行證。她又認為政府推出有關政策例如髮型屋停開，就是要透過不便迫使市民接種疫苗，指接種疫苗是為應付生活多於防疫考慮。

另一位居民陳先生指雖已接種疫苗，亦對未接種疫苗的居民感到不便，指居住的大廈是停車場入口的另一邊，歸家如不經商場入口，需另繞一個大圈，「我行得快都要十分鐘！」他又指出，入商場需接種疫苗會對不少人構成不便，反問：「有啲人唔打得針架嘛，唔使返屋企呀？」