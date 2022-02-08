疫苗通行證│周四停業前趕「尾班車」　多區髮型屋外排長龍

第五波疫情確診數字連日創新高，政府今日（8日）宣布收緊防疫措施，包括新增6個受599F章限制下表列處所，其中宗教處所及髮型屋需與現有社交距離措施「睇齊」，由本周四（10日）起關閉至2月24日。

措施宣布收緊後，不少市民於髮型屋關閉前趕上「尾班車」理髮，其中多區的速剪店更出現人龍，超過十多人於門外排隊。有市民認為剪髮屬生活必須，新措施下髮型屋突然需停業略為擾民，又指若停業持續或會托朋友「幫手剷兩野」。



措施宣布後，多區理髮店陸續有市民排隊等候理髮，圖為將軍澳一間理髮店。（李澤彤攝）

特首林鄭月娥今日（8日）宣布收緊防疫措施，包括擴大受599F章限制下表列處所，新增6個包括宗教場所、商場、百貨公司，街市（或市集）、髮型及理髮屋。其中宗教處所及髮型屋需與現有社交距離措施「睇齊」，由本周四（10日）起關閉，至2月24日凌晨零時。措施宣布後，多區理髮店陸續有市民排隊等候理髮，其中包括上環、尖沙咀、將軍澳等均出現人龍。

其中位於尖東港鐵站內一間速剪店，下午5時起已有近十多人於門外排隊等候理髮。（林振華攝）

其中位於尖東港鐵站內一間速剪店，下午5時起已有近10多人於門外排隊等候理髮，店內髮型師亦忙得不可開交。《香港01》於傍晚6時許到場了解，仍有10人正排隊等候。有附近店舖職員表示，於政府今日宣布收緊防疫措施後，已有市民排隊等候剪髮。其中一名排隊市民表示自己沒有打針，變相今明兩日為疫苗通行證推行前最後的理髮機會。

市民J先生表示自己已打兩針，但由於髮型屋會關閉至24日，自己已近兩個月沒有理髮，因此於等候朋友期間先排隊剪髮，估計自己需等候超過1小時。另一名排隊等候的市民指，自己平日亦有光顧該間速剪店，平均一個月理髮一次，他又表示自己對髮型不算太緊張，只是希望保持個人衛生。

另外於將軍澳站內的速剪店傍晚亦有十多人排隊。（馬煒傑攝）

女顧客特意剪短啲以防停業令延長

另外於將軍澳站內的速剪店傍晚亦有十多人排隊，有地鐵站職員到場提醒不要阻礙其他店舖。歐女士平日去的髮型屋預約早已爆滿，今次亦是首次於速剪店剪髮，指本打算一至兩星期後才會剪髮，但因髮型屋突然被停業所以提早至今日剪髮，「冇時間吖嘛，唯有嚟求其剪」，亦表示會特意剪更短以防停業令被延長；何先生亦到場排隊剪髮，他則認為剪髮算是生活必須，突然停業都略為擾民，又指如停業持續或會托朋友「幫手剷兩野」以免頭髮太長。