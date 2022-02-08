疫苗通行證│大幅收緊抗疫措施　行政會議非官守成員一致支持

特首林鄭月娥下午公佈一系列防疫措施，包括推行「疫苗通行證」，以及收緊群眾聚集及社交距離措施。行政會議非官守成員發出聲明，一致堅定支持政府果斷並精準地推出有關措施，以應對香港現時面臨的嚴峻情況。



行會非官守成員召集人陳智思表示：「行政長官宣布的措施力度之大前所未見。我們支持政府迅速地採取必要的措施對抗瞬息萬變的疫情發展。在這關鍵時刻，我們也對醫護人員、公務員和志願人士為對抗疫情所作的不懈努力和無私貢獻致以最深切和衷心的感謝。我們相信政府會一如既往，致力提升執行抗疫措施，滿足社會大眾期望。」

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根據新規定，宗教場所、髮型屋周四（10日）起關閉，24日起恢復營業後，與商場、百貨公司、超級市場、街市或市集，以及其他17個表列處所，均須使用「疫苗通行證」提供疫苗接種記錄始可進入，學校、政府資助處所及公營機構辦公室亦須使用「疫苗通行證」。

此外，限聚令由4人收緊至兩人，私人處所亦禁止兩個家庭以上進行跨家庭聚會。政府又提升罰款由5,000元上調至1萬元。

行會非官守成員呼籲市民大眾保持警惕，嚴格遵循有關法例要求、保持良好的衞生習慣及避免聚會，以對抗疫情。他們亦鼓勵還未接種疫苗或合資格接種第三劑加強劑的市民，應盡快接種，並相信在政府和社會各界的努力下，香港一定能渡過難關。