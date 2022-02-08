張宇人批兩周後推疫苗通行證遲　鄧飛促强化「安心出行」追蹤功能

行政長官林鄭月娥今日（8日）參與行政會議後公佈最新防疫措施，包括新增6個場所到受規管的表列處所、收緊社交距離至2人限聚、2月24日起啟用疫苗通行證、禁止多住戶聚會等。



飲食界議員張宇人對有關決定表示失望，認爲當局應一刀切，即時實行疫苗通行證。選委會議員鄧飛亦批評政府做法治標不治本，促當局強化「安心出行」的追蹤功能，精準抗疫。



自由黨立法會議員張宇人代表飲食業界，對政府收緊社交活動措施表示不認同。他指，飲食業界一向支持政府實行疫苗氣泡或疫苗通行證，望能助通關，惟政府不斷收緊措施讓業界難以適從，看不見希望，指今次決定令人失望。他認爲當局應一刀切，提早實行疫苗通行證，而非等待至2月24日，讓食肆可以重啟晚市堂食，找到喘息機會。

鄧飛形容兩周後才實行疫苖通行證的決定令人費解。（資料圖片）

選委會界別立法會議員鄧飛亦形容兩周後才實行疫苖通行證的決定令人費解和莫名其妙，因感染者可在空窗期間四處遊走。

鄧飛批評今日公佈的最新措施治標不治本，指現行措施未能配合全民檢測及強化「安心出行」的追縱功能，認為單憑收緊社交活動以切斷傳播鏈不能有效抗疫。他促請政府即使不推行全民檢測，最低限度也要強化「安心出行」，特別是追蹤功能，以在不影響經濟民生的前提下精準抗疫。