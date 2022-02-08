73歲長期病老翁昨入院篩查初步陽性今凌晨離世　中年漢病情嚴重

醫管局今晚深夜（8日）公布，昨日（7日）有6名病人經入院篩查發現初步陽性，當中明愛醫院一名患有長期病患的73歲男病人，經急救後情況持續惡化，於今日凌晨4時45分離世，個案會轉交死因裁判官跟進，為第五波疫情首名死者。醫院經接觸追蹤調查，發現合共36名病人曾與該上述6名病人入住同一病格，被列為密切接觸者，會接受隔離檢疫，當中一名病人早前已出院。



另有一名76歲男病人昨入明愛醫院後情況危殆，現正接受隔離治療。醫管局另公布，再多一名患者列嚴重，患者為居於觀塘安泰邨居泰樓的50歲男子，沒有打疫苗。



明愛醫院一名患有長期病患的73歲男病人，經急救後情況持續惡化，於凌晨4時45分離世，個案會轉交死因裁判官跟進。（資料圖片）

個案轉交死因裁判官跟進

醫管局表示，明愛醫院一個外科病房及兩個內科病房共有3男1女病人昨日經入院篩查結果呈初步陽性。一名患有長期病患的73歲男病人，入院時需進行急救，惟病人情況持續惡化，於凌晨4時45分離世，個案會轉交死因裁判官跟進。

一名76歲男病人情況危殆，現正接受隔離治療；其餘一名53歲男病人及一名33歲女病人情況穩定。

醫院感染控制組進行接觸追蹤調查，有23名病人曾與該4名病人入住同一病格，被列為密切接觸者，會接受隔離檢疫，當中一名病人早前已出院，已交由衞生署跟進。

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仁濟醫院及瑪嘉烈醫院均有年病人入院初確診

仁濟醫院內科病房一名67歲女病人昨日經入院篩查結果呈初步陽性，現正接受隔離治療，情況穩定。醫院感染控制組進行接觸追蹤調查，曾與該名病人入住同一病格的4名病人被列為密切接觸者，會接受隔離檢疫。

而瑪嘉烈醫院內科及老人科病房一名87歲男病人昨日經入院篩查結果呈初步陽性，病人正接受隔離治療，情況穩定。醫院感染控制組進行接觸追蹤調查，曾與該名病人入住同一病格的9名病人被列為密切接觸者，會接受隔離檢疫。

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兩人嚴重兩人危殆 醫管局指均無打疫苗

另外，醫管局公布，再多一名患者列嚴重。患者編號14930，為居於觀塘安泰邨居泰樓的50歲男子，1月31日發病，本月5日列確診者名單。在今早9時，總共有兩名患者嚴重（15118）、兩名患者危殆（13400、14814）。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業醫生今日表示，嚴重及危殆個案均沒有打疫苗。