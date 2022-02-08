查揭逾九成人不明「動態清零」 團體籲政府加強講解

民生圓桌上星期進行了一項調查，查詢市民對抗疫措施的看法，發現超過九成受訪者不清楚「動態清零」的解釋及與「清零」的差別，呼籲政府需要加強對公眾講解其意思。另外有近六成受訪者認為要及早與「病毒常態化」作準備，九成受訪者認為死亡率與流感相若時，可放寬防疫政策，逐步解除社交限制。



民生圓桌於1月31日至2月6日期間透過電話及網上訪問了1,302名市民，查詢市民對動態清零及病毒共存的看法。

調查發現，逾九成受訪者不清楚動態清零的解釋及與清零的差別，民生圓桌創辦人張展鵬議員指動態清零並非零感染，而是常態化防控階段要最大限度早發現、早治療、早處置，堅決防止出現疫情社區持續傳播，認為政府日後要加強對公眾講解動態清零的意思及推廣工作。

另外，58%的受訪市民認為要及早為與「病毒常態化」作準備，認為長遠為了堅持零感染目標，嚴格的政策會對經濟及社會產生負面影響，新冠病毒已成為第5種與人類共存的冠狀病毒，將不會消失；但亦強調非西方國家現行的防疫政策，有9成受訪者則讚成當死亡率與流感、中風或心臟病相若，便可放寬防疫政策，逐步解除社交限制。

民生圓桌建議可加大誘因取代強制接種，例如提高免稅額，或增加長者醫療券作體檢用途，增加接種率至九成；又建議向受圍封強檢受影響的在職人士派發每日300元的津貼，以減少圍封檢測對基層人士的影響。