律政中心私人秘書初確診　康文署三職員染疫　包括救生員及保安員

疫情持續，律政司今日（8日）公布，一名在律政中心私人秘書初步確診，上月31日年廿九最後上班。



康文署亦指出，有三名職員初步確診，分別是兩名於馬灣東灣泳灘及屯門游泳池工作的救生員，以及一名香港文化博物館工作外判保安員。



一名在律政中心私人秘書初步確診。（資料圖片）

律政中心私人秘書中座7樓工作

律政司表示，該名職員在律政中心中座7樓工作，日常工作無須接觸公眾，最近一次上班日期為上月31日，於辦公室工作時有佩戴口罩及遵守其他防疫措施。

律政司已為相關地方進行徹底清潔和消毒，曾與該員工有接觸的職員亦已按衞生署衞生防護中心的指引接受病毒檢測，並於等候檢測結果期間在家工作。

救生員於馬灣東灣泳灘及屯門游泳池工作

另外，康文署表示，兩名分別於荃灣區馬灣東灣泳灘及屯門區屯門游泳池工作的救生員，以及一名於香港文化博物館工作的外判保安員初步確診。

該名於馬灣東灣泳灘工作的救生員最近一次上班日期為本月5日。他早前因其居住屋邨有確診者，須接受強制檢測，並於今日獲通知初步確診。馬灣東灣泳灘自去年11月1日起已暫停救生員服務 。

至於在屯門游泳池工作的救生員最近一次上班日期為2月7日。他早前進行病毒測試，並於今日獲通知初步確診。屯門游泳池自上月7日起已暫停開放。

該名在香港文化博物館工作的外判保安員最近一次上班日期為本月5日。她早前因身體不適前往求醫，並於今日獲通知初步確診。香港文化博物館自上月7日起已暫停開放。

康文署指，該兩名救生員和一名外判保安員最近沒有外遊紀錄，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。康文署會安排與他們一同執勤的同事接受病毒測試，並會按衞生防護中心指引，即時安排全面清潔及消毒他們的工作地點及公用設施。

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