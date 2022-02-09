救護站堆積棄置防護裝備　前線憂變病毒溫床　消防處：增收集次數

本港爆發第五波新冠病毒疫情，作為最前綫接送懷疑個案的救護員承受極大風險。救護內部近日流傳相片，顯示有個別救護站內堆積過百個已使用的防護裝備尚未處理，前線擔心成為病毒溫床；亦有前線指出，救護員面對的風險不比任何職業低，卻未如其他職業般獲防疫抗疫基金援助，希望處方及政府可以向救護員發放疫情津。



消防處回覆《香港01》查詢表示，第五波疫情至今有兩名救護員確診，處方已設立處長指揮室統籌指揮，並調動一批長官及救護主任組成專責車隊，集中應付個案運送；而相關救護站的醫療廢物亦已經處理，並安排持牌收集商增加收集次數。



救護內部近日流傳相片，顯示有個別救護站內堆積過百個已使用的防護裝備尚未處理。（讀者提供圖片）

召喚大幅增加 東涌救護站堆積大量棄置用過防護裝備

近日流傳相片顯示，有個別救護站洗手間堆積大量紅色膠袋，當中包裹着已使用的保護衣及防護裝備。有前線人員向《香港01》指出，第五波疫情下救護「召喚」大幅增加，根據指引每次完成接送懷疑個案後，都要到救護站消毒，當中東涌救護站近日就堆積大量棄置的防護裝備，不少救護員擔心會加劇站內風險，造成傳播。

本港爆發第五波疫情，作為最前綫接送懷疑個案的救護員承受極大風險。（資料圖片/張浩維攝）

救護內部盼發放疫情津貼安撫

該名前線人員又表示，過去兩年救護員一直站在最前線，疲於奔命，所面對的風險不比任何職業低，「點解政府防疫抗疫基金就向清潔工、保安員派錢，但救護就無呢？」他指不少前線都訴求，希望消防處及政府能向救護員發放疫情津貼，安撫內部聲音。

長官「落場」改「兩人一車」

確診個案急劇上升，前線人手緊張，據了解，消防處已騰出更多救護車，並安排消防及救護訓練學院教官「落場」，組成「兩人一車」負責運送懷疑個案，而救護總區的特別支援隊亦由「三人一車」改為「兩人一車」，調配更多人手「出車」，以分擔前綫壓力。

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消防處：第五波至今兩救護確診

消防處回覆查詢表示，自第五波疫情爆發後，共有兩名分別駐守牛頭角救護站及天水圍救護站的救護員確診。消防處亦已就人手作出相應調配，確保相關服務不受影響。處方會繼續嚴格執行各項防疫措施，提醒所有人員須注意個人衞生，時刻提高警覺。如發現身體不適，必須馬上求醫。

為應對第五波疫情，處方已設立處長指揮室，統籌指揮，除了調動特別支援隊、消防及救護學院及社區應急準備課的人員外，亦抽調前線救護主任組成專責車隊集中應付大量有關新冠肺炎個案的運送。

消防處又指，根據「醫療廢物管制計劃」，醫療廢物產生者須委托持牌收集商收集和運送醫療廢物到化學廢物處理中心處置。持牌收集商亦於2月7日及8日到東涌救護站收集醫療廢物，相關救護站主管亦已因應情況安排持牌收集商增加收集次數。

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