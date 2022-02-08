一晚圍封大埔及沙田三大廈　深水埗富悅樓2樓居民需撤離檢疫

疫情持續，政府今日（8日）公布，由於大埔宏福苑宏盛閣、宏志閣及沙田美林邨美楓樓的污水樣本呈陽性，今日晚上分別作出圍封，預計明日上午10時至中午12時完成行動。至於屯門良景邨良傑樓，由於污水樣本呈陽性，日前檢驗出超過50宗初步陽性檢測個案，決定延長圍封至明日上午10時。



另外，衞生防護中心公布，深水埗富昌邨富悅樓二樓出現懷疑出現大廈傳播，已安排二樓的所有單位住戶到檢疫中心進行檢疫。



▼2月8日 大埔宏福苑宏盛閣及宏志閣圍封強檢▼



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政府發言人表示，由於大埔宏福苑宏盛閣排放的污水樣本呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。自晚上7時起，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（9日）約中午12時完成行動。

另外，由於大埔宏福苑宏志閣排放的污水樣本呈陽性，政府晚上7時作出限制與檢測宣告，受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，方可離開其處所。目標是在明日（9日）約中午12時完成行動。

▼2月8日 大圍美林邨美楓樓圍封強檢▼



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良景邨良傑樓延長圍封至明早

此外，由於沙田美林邨美楓樓排放的污水樣本呈陽性，政府自晚上8時起，限制「受限區域」內的人士，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日上午約10時完成此行動。

政府發言人表示，屯門良景邨良傑樓排放的污水樣本近日對新冠病毒檢查呈陽性，並在本月6日的圍封檢測行動中發現超過50宗初步陽性檢測個案，情況令人憂慮。鑑於良景邨良傑樓具有極高感染風險，而檢測仍在進行中，結果尚待確定，有必要把限制與檢測宣告行動延長至明日，以確保受檢人士完成檢測，免病毒進一步擴散。目標是在明日上午約10時完成行動。

▼2月6日 屯門良景邨良傑樓良偉樓圍封強制檢測▼



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深水埗富昌邨富悅樓二樓所有住戶檢疫

衞生防護中心亦公布，為阻截病毒進一步擴散的潛在風險，就深水埗富昌邨富悅樓二樓出現懷疑與環境因素（包括垂直／橫向傳播、相連天井位置及共用喉管等）有關傳播，安排二樓的所有單位住戶到檢疫中心進行檢疫。

▼2月7日 深水埗富昌邨富悅樓圍封檢測▼

