疫情｜許樹昌：醫管局內部估算　本周四起每日確診破千宗

第五波疫情嚴峻，本港今日（8日）新增625宗確診個案，及超過500宗初陽個案，截至昨日有898個無源頭個案。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，根據醫管局的內部估算，大約本周四（10日）確診數字可能破千宗，希望收緊社交距離措施可以遏制將疫情。



▼2月7日 食肆2.24提升限制至員工及食肆必須打疫苗▼



+ 7

許樹昌。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

許樹昌表示，根據醫管局內部估算，到本周四左右，每日的新冠病毒確診宗數有可能過千宗。

特首林鄭月娥今日布疫苗通行證細節，並新增受規管的表列處所。許樹昌認為，新增宗教場所、商場、百貨公司、超市、街市或市集，理髮店或髮型屋等6個處所，同時推出疫苗通行證，是希望減少人流，減低社區爆發風險，並推高疫苗接種率，以減少感染後出現重症的機會，相信將限制範圍擴大，可有效減低爆發。

▼2月8日 各區髮型屋外現剪髮人龍▼



+ 5

若措施無效或考慮疫苗通行證適用乘車

林鄭月娥亦公布，將限聚令適用於私人處所，禁止兩個家庭以上在私人處所跨家庭聚會。許樹昌對此表示理解，當局擔心市民轉移到室內進行大型聚會，因此有需要同時收緊室內人數，不認為階段才收緊措施是「太遲」。

許樹昌續稱，在收緊實施後需觀察14日，視乎確診數字是否有回落，才可評估措施的效用，否則便要考慮限制戶外活動，或將疫苗通行證適用於乘搭公共交通工具。

▼2月8日 特首林鄭月娥公布收緊社交距離措施▼

