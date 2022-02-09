強制檢測｜增65處包括宗教場所　「四小龍」碧海藍天、昇悅居上榜

本港昨日（8日）新增625宗新冠肺炎個案，再創新高。政府將65個指明地點納入強制檢測名單，其中60個是初步陽性檢測個案或陽性檢測個案曾到訪的地點。

上榜地點遍佈各區，絕大部份是住宅，以黃大仙、觀塘、深水埗和屯門區較多，各佔7個，當中不乏中產住宅和豪宅，包括荔枝角「四小龍」中的碧海藍天3座及昇悅居8座、土瓜灣傲雲峰6座和沙田玖瓏山日瓏閣2座。

另外，指定時間內到過深水埗和九龍城道兩間伊斯蘭教宗教場所的人亦須強檢。



▼2月8日強制檢測名單▼



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近日有較多源頭不明個案的深水埗區有多樓宇上榜，除了碧海藍天3座和昇悅居8座，還有李鄭屋邨信義樓、美居中心6座和富昌邨富悅樓等。屯門區有富泰邨健泰樓、仁政街6-24號慎成大廈、富健花園4座和門盈豐園1座。黃大仙區有黃大仙下邨龍達樓和竹園南邨富園樓。觀塘區則有藍田三條屋邨的樓宇被納入檢測。

其餘上榜地點遍布港九新界。港島區有柴灣漁灣邨漁安樓和赤柱馬坑邨迎馬樓；九龍區有土瓜灣益豐大廈B座、油麻地炮台街26號和藍田德田邨德隆樓等；新界則有沙田乙明邨明耀樓、青衣長青邨青楊樓、粉嶺雍盛苑雍萃閣、將軍澳翠林邨彩林樓和大埔富善邨善翠樓等。

▼2月8日 黃大仙睦鄰街檢測站人龍打蛇餅▼



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此外，土瓜灣九龍城道208號Madrasa Tadrees Ul-Quran和深水埗通州街320-322號1-2樓Khatme-Nabuwwat Islamic Council Limited兩間伊斯蘭教宗教場所亦在名單上。

因有污水樣本檢測呈陽性 愉景灣等六處列強檢

因應有污水樣本檢測呈陽性，指定時間內到過愉景灣、沙田美林邨美桃樓和天水圍天盛苑三座大廈的人士也須強檢。

▼2月8日 大圍美林邨美楓樓圍封強檢▼



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▼2月8日 疫情記者會公布確診宗數再創新高▼

