何文田豪宅天鑄、御龍居污水呈陽性　民政署向清潔工派檢測包

新冠疫情嚴峻，本港多區污水檢測呈陽性。政府昨晚（8日）深夜公布，要求於指定期間曾身處愉景灣、美林邨美桃樓、天盛苑盛旭閣、天盛苑盛謙閣及天盛苑盛頤閣的人士強制檢測。



民政事務總署會在北區、大埔、沙田及油尖旺區的住戶清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，另外，會向於何文田愛民邨、天鑄、俊民苑、御龍居一帶住宅、尖沙咀柯士甸道以南一帶住宅，以及尖沙咀碧林閣、希爾頓大廈的清潔員工及物業管理員工派發三套快速測試套裝。



▼2月8日污水檢測呈陽性需檢測區域▼



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愉景灣全區納入強制檢測 天盛苑三幢上榜

強制檢測方面，因應在愉景灣、沙田及天水圍的污水檢測呈陽性，政府要求於指定期間曾身處愉景灣、美林邨美桃樓、天盛苑盛旭閣、天盛苑盛謙閣及天盛苑盛頤閣的人士接受核酸檢測。

大埔大範圍居民獲派快速測試套裝

快速測試方面，為跟進在北區、大埔、沙田及油尖旺區的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署（包括北區、大埔及沙田民政事務處）將會由明日起陸續向大頭嶺、雙魚花苑一帶、匡智松嶺村、富蝶邨斑蝶樓、富亨邨（亨裕樓、亨耀樓、亨翠樓、亨榮樓及亨盛樓）一帶，以及美城苑逸城閣的住戶及工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

何文田及三分二尖沙咀清潔工及物管自檢測

另外，民政事務總署（包括油尖旺及九龍城民政事務處）透過香港物業服務聯盟及香港物業管理公司協會陸續向何文田愛民邨、天鑄、俊民苑、御龍居一帶住宅、尖沙咀柯士甸道以南一帶住宅，以及尖沙咀碧林閣、希爾頓大廈一帶住宅的每位清潔員工及物業管理員工派發三套快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

▼2月8日 大圍美林邨美楓樓圍封強檢▼

