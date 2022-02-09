疫情｜四議員撐保留本地農業　陳凱欣：菜心48蚊斤可以買有機菜啦

特首林鄭月娥昨日（8日）下午宣佈收緊防疫措施，又披露防疫抗疫基金6.0的部份細節。立法會議員何俊賢、鄭泳舜、陳恒鑌和陳凱欣，昨日晚上在網上直播，討論最新疫情，提到近日「一菜難求」。平日有去買餸的陳凱欣表示現時菜價和米價上漲，指菜心要48元一斤，這價錢可以買本地有機菜了。



▼2月7日 荃灣公園流動採樣站採用派籌制▼



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荃灣檢測中心派籌 陳恒鑌：減人群聚集傳播風險

荃灣區檢測中心近日開始派籌，陳恒鑌指做法不錯，可以避免排隊輪候時間過長，以及人群聚集引起傳播風險。陳恒鑌認為，有需要請「國家隊」幫助增加檢測能力，另已有本地公司申請加入，但仍要等待政府部門審批。

至於全民檢測是否要禁足，鄭泳舜表示，檢測量由20萬增至30萬亦不足夠。他指內地全民檢測亦不必禁足令，認為香港亦可不必禁足。陳凱欣亦表示，武漢初期是禁出禁入，確是全民禁足，但近期北京、上海上已不是全部人禁足，指衞健委有指引，將有明顯傳播的地點列為「封控區」要禁足，附近地點是「次風險區」，可以出外但每日都要檢測，再遠一點的地區則可以自願檢測。

對於早輪疫情，陳恒鑌指葵涌邨的禁足令遲了1日，已會令病毒擴散，而全邨強檢亦遲了3日。他認為爆疫大廈要禁足三五日，同時當地居民亦要有良好支援，指最大問題是政府「可唔可以的起心肝」。何俊賢亦認為，最重要的是政府是否敢於承擔，就算社會有異議亦會支持。

何俊賢倡買少一點菜 陳凱欣：半斤生菜縮埋得好少

最近食物進口亦出現問題，陳凱欣說現在菜心48元一斤，超市的米亦已經加價。代表漁農界的何俊賢說，要有足夠資訊讓香港市民理性購物，指政府有責任公開供港蔬菜數字，令理性的市民不會跟住搶。他說的農曆新年前後供港蔬菜的確減少，中港司機染疫亦有影響，建議要活用菜市場，司機將蔬菜放下就走，減少人員接觸，並記錄司機行蹤。

何俊賢認為每個家庭可以減少賣菜量，陳凱欣指好難：「半斤生菜縮埋得好少咋！」

陳恒鑌倡鐵路、船隻輸入糧油食品

對於陸路中港司機染疫影響供應，陳恒鑌則建議可以用鐵路、船隻運入糧油食品，開拓幾條運輸線，認為市民不必恐慌。

何俊賢建議保留部份新界農地，不要全部用來起樓，以保一定的本地供應。陳凱欣同意香港要保留本地蔬菜、養豬養雞業，「你有無買過本地蔬菜？48蚊斤菜心，你可以買有機蔬菜啦！」

▼2月8日 蔬菜供應緊張售價升▼



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何俊賢：柯創盛早前打針送米活動成效好

至於如何推動接種疫苗，陳凱欣建議將旅遊巴變成流動注射車，既協助打針，亦能幫助旅遊巴業界，她又建議長期病患長者覆診時打針。鄭泳舜表示，除了要向市民解釋長者和小朋友打針功效之外，亦可推動社區中心協助組團打針，甚至請團體資助打針送米。

對於打針送米，何俊賢指觀塘區議會主席柯創盛早前也搞了打針送米活動，成效很好，一次活動有400多人打針，認為這個方法可行。