家庭聚會只限兩個住戶　照顧者不計　陳松青：親人需為照顧非探訪

政府昨日（8日）宣布再度收緊社交距離措施，限聚令首次縮減至二人，而且適用於私人地方，禁止兩個家庭以上的聚會。食物及衞生局常任秘書長陳松青今早（9日）於港台節目表示，規例以住戶為單位，如超過兩個住戶，於一個私人地方聚集便屬違規，但照顧者不受限制。不過被問到究竟甚麼情況下才可獲豁免？如孕婦的父母，及老爺奶奶同時上門照顧，會否違法呢？陳松青表示：「頭先你提到唔少情況，可能都需要特定嘅照顧者，咁只要個照顧者係真係個目的係為咗照顧嗰個人，而唔係純粹嚟探訪佢嘅時候呢，其實個照顧者本身，就唔會計入去兩個住戶嘅限制入面。」

另外，政府將於2月24日推出疫苗通行證，未打針者不能進入包括商場等地方。陳松青表示，如未打針市民必須經過商場才可回家或上班，相關情況屬於合理辯解可以豁免；但如本身是於商場工作的員工，就不會獲豁免。



▼2月8日 特首林鄭月娥公布收緊社交距離措施▼



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政府昨日公布的新一輪措施，於坊間惹來不爭議及疑問，陳松青今早於港台節目《千禧年代》再度講解新規例。他表示，由於現時有不少群組個陣屬跨家庭聚會，希望藉新規定，向公眾發放明確訊息，要暫停相關聚會，以減低疫情傳播風險。私人地方的限聚令以住戶為單位，來自三個住戶或以上的聚會便屬犯法，但照顧者並不計算在住戶之內。

陳舉例，假如有兩位長者聚會，二人來自兩個住戶，如各自有照顧者陪伴，即使相關照顧者來自第三，甚或有第四個住戶，其實都並不犯法。

主持人問到，假如一個長者需要照顧，其子女均成家立室，他們前往照顧父母又是否犯法。陳松青表示：「首先要搞清楚，照顧者我哋係講緊，個人嘅目的，佢主要係為咗照顧嗰個需要被照顧嘅人，咁但係去到頭先個情況，你牽涉到長者，好容易理解，佢可能有幾個仔女，幾個都已經成家立室，而幾個都分別唔同住戶嘅話，咁其實正正係唔想依家呢個疫情咁嚴峻嘅時間，有一個咁樣跨住戶嘅聚集。」他續稱，在疫情嚴峻下，即使沒有規例，「呢啲聚集對個老人家都係唔好」，因為會增加傳播風險，尤其如長者未打疫苗。

食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青（資料圖片／余俊亮攝）

主持人之後再問到，假如涉及殘疾人士，又或是孕婦，其父母及老爺、奶奶同時上門探訪，相關情況會否犯法。陳松青表示：「頭先你提到唔少情況，可能都需要特定嘅照顧者，咁只要個照顧者係真係個目的係為咗照顧嗰個人，而唔係純粹嚟探訪佢嘅時候呢，其實個照顧者本身，就唔會計入去兩個住戶嘅限制入面。」

陳松青表示，政府不會逐家主動派員巡查，但呼籲市民切勿輕視有關部門的追蹤能力，當局有能力透過個案追蹤，了解確診者是否參與家庭聚會。

▼商場納入表列處所 2月24日起必須打疫苗才可進入▼



另外，政府將於2月24日推出「疫苗通行證」。陳松青表示，假如未接種疫苗人士，必須經過商場才能回家或上班，相關情況屬合理辯解，可以豁免；但如本身在商場工作，則未能豁免。他又稱，如長者未有智能電話，可以用紙本針卡，家人亦可從網上，協助長者下載針卡的二維碼。

至於日後會否將交通工具納入「疫苗通行證」，陳松青表示，暫時未有計劃實施，但會一直審視疫情，以及疫苗接種情況，之後再考慮納入不同場所，包括交通工具。