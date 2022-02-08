疫苗通行證Q&A｜私人聚會禁多於兩個家庭　定義原來好嚴格

政府今日（8日）宣布2月24日推出的疫苗通行證，將會新增6個處所，包括商場、百貨公司、超級市場、街市、宗教場所及髮型屋。不過，部分港鐵站、屋苑等都與商場連接，是否即沒有打針，有家都歸不得?



2月10日起，政府亦會禁止兩個以上的跨家庭聚會，是否即非同住子女返家探望父母都不可以？原來政府定義十分嚴格。



《香港01》總合多個疫苗通行證實施問題，一一為讀者解答。



▼商場納入表列處所 2月24日起必須打疫苗才可進入▼



禁止私人場所跨家庭聚會下，子女可以回家探望父母嗎?

答：新規例下會以住戶作為單位，若子女已搬離，不再與父母居住，便成為一個獨立單位。最多只能兩個住戶聚會，即若哥哥和妹妹已分別搬到其他住所，兩人就不能同時回家探望父母，必須輪流前往，不能同時三個不同住處的人聚集。

前往照顧年老父母，或聘用陪月、鐘點等，若多於3個住戶是否就違法?

答：不會。住戶的照顧者不會計入，故照顧者即使來自第三個住戶，亦可以不受限制。

執法人員會逐家逐戶拍門嗎?會否隨時闖入調查?

答：不會。陳松青指，實際上不會有主動執法，不會逐家逐戶拍門，法例亦無提供條款，讓執法人員可以進入任何私人處所，故不存在搜查情況。不過，他說日後如追蹤到個案，發現有人違反多戶聚集限制，導致群組感染或爆發，就會執法。

▼2月8日 疫情記者會公布確診宗數再創新高▼



+ 4

疫苗通行證何時執行? 哪些處所必須接種疫苗才能進入?

答：除了現時原有的17個表列處所，即餐飲、美容、健身中心等地方外，更會加入6個處所，包括宗教場所、商場、百貨公司，街市或市集、超市、理髮和髮型屋。上述所有處所由2月24日起，市民進入時都要掃安心出行及展示疫苗接種證明。

宗教場所及髮型屋亦會於2月10日起關閉，直至2月24日，疫苗通行證生效後才能重開。

如果要經商場才能進入屋苑或離開港鐵車站，沒有打針是否就不能回家?

答：按食衞局常任秘書長（衞生）陳松青於記者會上解釋，疫苗通行證的執法有分主動及被動兩種，而商場屬被動執法，即不會有人主動檢查，但公職人員會獲得授權抽查，違反者會被罰5,000元。

新訂立的法例下，有顧及特殊情況，如市民有必要經過商場，或進入場所唯一目的只是買外賣、取物件、進行維修工作、前往檢測、進行必要政府服務、參與法律程序、前往打疫苗或接受治療，都可以被視為合理辯解。不過，陳松青強調，有關合理辯解，並不適合在涉事處所返工的員工。

▼2月7日 食肆2.24提升限制至員工及食肆必須打疫苗▼



+ 7

食肆現時有何分級?可以有多少人同枱食飯?

答： 2月10日起，食肆堂食只限兩人一枱，而D類食肆會先推行疫苗通行證，可以4人一枱。至2月24日實施疫苗通行證後，全港食肆的防疫措施就會統一，即全屬D類食肆，可4人一枱，但食客必需使用安心出行和接種疫苗。

▼2月8日 特首林鄭月娥公布收緊社交距離措施▼



+ 1

疫苗通行證會擴闊至公共交通工具嗎？

答：特首林鄭月娥透露，新訂立的規例下，會容許納入公共交通工具到疫苗通行證的指明處所，但暫時不會引用。

已接種一劑疫苗，是否已滿足疫苗通行證要求?

答：不一定。疫苗通行證將分3個階段推行，2月24日起推出的第一階段，要求12歲或以上人士，至少打一針。不過，政府預告今年4月底開始，將要求所有18歲以上人士必須至少打兩針，12至17歲人士因要待12周才可以打第二針，故在此階段仍維持最少一針的要求。不過，今年6月底開始，政府會推出疫苗通行證的最後階段，18歲以上人士若已與上一針相隔滿9個月，就必須要打齊3針，但在9個月期限完結前，亦必須要完成3針接種；而12至17歲的青年，則要在距第一針超過6個月後，必須打齊兩針。