荔枝角收押所有初確診　7.28衝突案9被告成密切接觸者　判刑押後

前年7月28日中上環發生警民衝突，44人被控暴動罪，分三案處理，其中第三案14名被告早前分別否認暴動等控罪，早前被裁定所有罪名成立。案件今（9日）原定在西九龍法院判刑，繼早前練錦鴻法官尚未完成判辭的撰寫而押後，今再因昨（8日）荔枝角收押所有一名還押人士初步確診，9名男被告被列為密切接觸者，須進行檢測，未能出庭應訊，而須再押後案件至本月21日判刑。除了認罪的17歲男被告外，其餘人均須還押候判。



官：情況好唔令人滿意

練官對此直言：「情況好唔令人滿意」，惟本案各被告的刑罰因其參與程度有不同的差別，故若分開處理判刑，有機會未能反映有此刑期分別的原因，遂只能將所有被告的判刑一併押後。

早前認罪的被告為何栢耀（17歲），與14名受審被告陳偉林（23歲）、陳澤峰（24歲）、布紫晴（26歲，女）、梁志鵬（22歲）、楊位醒（33歲）、彭雨彤（22歲，女）、劉耀銓（30歲）、廖頌賢（女，32歲）、陳永琪（30歲，女）、林皓正（24歲）、廖紫婷（21歲，女）、李樹樺（23歲）、胡嘉俊（23歲）及張雯曦（女，21歲），同被控暴動罪。另張雯曦就另涉藏有一支雷射筆及一個無線電通訊機，她否認在公眾地方管有攻擊性武器，但承認無牌管有無線電通訊器具罪。控罪指他們在干諾道西，文華里交界參與暴動。

案件編號：DCCC 820/2019