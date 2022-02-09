封區｜宏福苑宏志閣宏盛閣、富昌邨富悅樓解封　共現33宗初陽

第5波疫情大爆發，多棟大廈被圍封強檢。今早（9日)三棟大廈，包括大埔宏福苑宏志閣、宏盛閣，以及深水埗富昌邨富悅樓正式解封。三幢樓宇共發現33宗初步確診，宏盛閣有一個樣本須再次檢測。



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大埔宏福苑宏志閣及宏盛閣昨晚（8日）圍封檢測，政府於今早約9時15分完成兩棟大廈的強制檢測行動。

宏志閣約530人檢測 錄4宗初步確診

其中宏志閣有約530名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現4宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府曾在「受限區域」內派員到訪248戶，當中28戶在過程中沒人應門，政府將採取措施跟進。

宏盛閣暫沒發現陽性個案 惟一個樣本須再次檢測

宏盛閣則有約500名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案，但一個樣本須再次檢測。政府亦曾在「受限區域」內派員到訪248戶，當中30戶在過程中沒人應門，政府同樣會採取措施跟進。

自今日上午約9時15分起，大埔宏福苑宏志閣及宏盛閣的居民出示陰性檢測結果方可離開。

深水埗富昌邨富悅樓延至今早解封 共29宗初步陽性

至於深水埗富昌邨富悅樓的圍封檢測延長一天，並於今早約8時30分正式解封。截至今日凌晨零時，富悅樓在第一及第二次檢測共有約4820人次接受了檢測，當中發現29宗初步陽性檢測個案。衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府亦在「受限區域」內派員到訪約875戶，當中76戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，方可經由指定出口離開。