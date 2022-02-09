封區｜天盛苑盛賢閣污水呈陽性　政府圍封強檢　目標明午12時完成

疫情持續蔓延，政府今日下午2時起圍封天水圍天盛苑盛賢閣，受檢人士須於今晚10時前接受檢測，目標在明日（10日）中午約12時完成行動。



▼2.9 政府圍封天水圍天盛苑盛賢閣▼



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政府表示，天盛苑盛賢閣排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，故決定作出限制與檢測宣告。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日下午10時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

政府今日下午2時起圍封天水圍天盛苑盛賢閣。（政府圖片）

根據今日發出的強制檢測公告，任何於1月27日至2月9日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在2月11日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

▼2.9 天水圍天瑞體育館檢測人潮▼