封區｜美林邨美楓樓A、B座共發現15宗初確診　涉8單位　中午解封

政府昨日宣布，由於沙田美林邨美楓樓發現數宗涉變種新冠病毒的陽性個案，且大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑大廈內有隱形患者，自晚上8時起將大廈圍封強檢。至中午12時，當局完成行動，市民持陰性證明即可離開「受限區域」。



當局指，行動中約2,670人接受了檢測，當中美楓樓A座發現8宗初步陽性檢測個案涉及四個單位，美楓樓B座發現7宗初步陽性檢測個案涉及四個單位，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



▼2月8日 大圍美林邨1美楓樓圍封強檢▼



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政府昨日（8日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自昨日下午8時起限制在沙田指明「受限區域」，即沙田美林邨美楓樓，但不包括位於地下的美林邨物業服務辦事處、香港精英運動員協會、香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會、基督教安輔美林堂及商舖1-6號。受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

此外，政府昨日亦發出強制檢測公告，任何於1月23日至2月8日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在2月10日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗的人士均仍須接受檢測。

▼商場納入表列處所 2月24日起必須打疫苗才可進入▼



當局於中午12時完成圍封行動

政府今日（9日）中午約12時完成強制檢測行動，並正在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測。自今日中午約12時起，沙田指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

美楓樓A座及B座 分別現8宗及7宗初陽個案 共涉8個單位

截至今日凌晨零時，約2,670人接受了檢測，當中美楓樓A座發現8宗初步陽性檢測個案涉及四個單位，美楓樓B座發現7宗初步陽性檢測個案涉及四個單位，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪1,072戶，當中74戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。