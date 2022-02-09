疫情｜確診飆升　梁子超：未來兩周控疫關鍵　最嚴重60%人感染

本港第五波疫情正幾何級爆發，消息稱，今日新增1,161宗確診及逾800初陽個案，兩者同創疫情爆發兩年多以來新高。 呼吸系統科專科醫生梁子超表示，未來兩周是控疫關鍵，建議市民要最大程度留家抗疫，政府亦要加大檢測量，及提升檢測方便度，避免人群排隊聚集。如疫情失控，警告最嚴重可以是全港逾60%人口感染，並隨時要待數月後有新一代疫苗面世才能令這一波疫情受控制。



梁子超表示，目前最重要是在未來兩周市民需盡量留在家中，並大幅提升檢測數量，及令檢測更方便，尤其對於有高危因素的市民，不應長時間排隊輪候檢測。他預計，如未能在兩周控制疫情，第五波或會持續一段時間，待有新一代、更有效的疫苗面世才能受控，估計新一代疫苗的臨床測試報告最快要到3或4月才有公佈。

呼吸系統科專科醫生梁子超稱如疫情失控最嚴重可60%人口受感染。（資料圖片）

不少檢測站出現大排長龍情況，梁子超指情況不理想，建議政府要提供更便利的測試方法，不需要長時間等候，尤其一些有高危因素及已現病徵的市民，不適宜與一般市民一起排隊等待來檢測。

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Omicorn傳染力驚人，梁子超稱，根據世界衞生組織對歐洲疫情估算，約60%歐洲人感染，如果本港疫情未來兩周持續失控，最嚴重的感染情況會與歐洲相約，疫情隨時要持續至有新一代疫苗才緩和。