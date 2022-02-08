疫情｜單日確診數字連創新高　梁子超：兩周後單日或增過萬宗

新冠肺炎每日新增個案連日創新高，呼吸系統專科醫生梁子超今日（8日）於港台節目表示，按照現時疫情，每2、3日新增個案便倍增，兩周後的單日新增個案或會過萬宗。現時收緊社交距離措施，未能即時減慢病毒傳播，但可以提高市民的危機感，認為現時有效控制疫情的方法，是市民減少外出，共渡時艱，「係呢兩個禮拜最重要一樣嘢，就係話唔單止要遵守政府可能會宣布嘅社交距離措施，唯一一樣嘢救到香港，就係大家都能夠醒覺，係呢段時間入面，真係要共渡時艱，你盡可能無必要就唔好出街，如果唔係根本上我哋係無可能阻截到已經係高度滲透我哋社區嘅病毒傳播」。



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梁子超今早於港台節目《千禧年代》表示，現時疫情非常容易全面失控，按照現時情況，兩周後隨時單日增過萬宗，「兩、三日上升一倍，其實根本上兩個禮拜後已經過萬架啦」。他稱，當隔離設施爆滿後，可考慮用酒店或其他住暫設施集體隔離，認為患者之間雖然可能感染不同變種病毒，但較少機會交叉感染，最重要是將患者與社區隔離。

呼吸系統專科醫生梁子超。（資料圖片）

對於政府將再收緊社交距離設施，梁子超表示，關閉一些設施、場所並非要直接減少病毒傳染，而是提高市民危機感，創造環境讓市民留家，只要市民避免外出，或是只集中前往一些必須地點，例如工作場所，檢測追蹤才可追上進度，否則疫情難以受控。他又稱，現時時間有限，呼籲市民避免外出，「係呢兩個禮拜最重要一樣嘢，就係話唔單止要遵守政府可能會宣布嘅社交距離措施，唯一一樣嘢救到香港，就係大家都能夠醒覺，係呢段時間入面，真係要共渡時艱，你盡可能無必要就唔好出街，如果唔係根本上我哋係無可能阻截到已經係高度滲透我哋社區嘅病毒傳播。」

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