菜荒｜蔬菜批發價飆　菠菜漲價1.7倍　油麥菜青白菜貴近一倍

有跨境司機在本月初染疫，多名司機一度被禁足檢測，供港蔬果大受影響，菜價不斷飆升，並湧現搶購潮，多區出現菜荒。蔬菜統營處資料顯示，截至昨日（8日）多款蔬菜平均批發價攀升至高位，以菜芯為例，每公斤達29.3元，較10天前貴逾8成，油麥菜及青白菜貴了近一倍；熱門火鍋菜類如西洋菜，亦貴了逾7成。至於菠菜，昨日平均批發價飆升至37元，較年初三貴了近1.7倍。



▼2月8日 蔬菜供應緊張售價升▼

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近日接連有跨境貨車司機在內地檢測呈陽性，令文錦渡貨運受阻，入口蔬菜價格飈升，市民近日要捱貴菜，多個超級市場的蔬菜更被搶購一空，不少市民轉購本地菜。

菜芯每公斤批發價$29.3創10日新高 菠菜昨飆至37元一斤

參考蔬菜統營處數據，發現截至昨日菜價仍然高企。以菜芯為例，每公斤平均批發價達29.3元，是近10天最高價，價格較年廿八（1月30日）貴約82%。至於油麥菜及青白菜，由年廿八每公斤8.5元及6.8元，飆升至昨日16.7元及13.4元，分別加價近一倍。而菠菜價格加幅更見明顯，年初三每公斤平均批發價為13.9元，飆升至昨日37元，加價近1.7倍。

但是，並非所有蔬菜昨日均處於最高位，以市民打邊爐最愛的蔬菜如茼蒿及豆苗為例，昨日茼蒿每公斤平均批發價為31.4元，較年初五的39.3元高位，減價約兩成；豆苗昨日平均批發價為每公斤44.3元，也不及年初六64.7元高位，價格回落約三成。

市場總批銷量一度跌至雙位數 今才回升至190公噸

在市場總批銷量方面，年廿八數量達330公噸，農曆新年假期過後，自年初四起每天總批銷量不多於200公噸，昨日進一步跌至87公噸，但今天已回升至190公噸，成踏入虎年後最高。

政府昨日亦派「定心丸」，指接駁場已於周一晚上約9時回復正常運作，讓車輛過境，而粵港關口單位亦延長了關口的開放時間，盡量讓車輛通過。當晚抵達批發市場的蔬菜供應約為周日的三分之一，昨早再有個別貨車陸續抵達批發市場，令貨量稍有增加。

香港入口蔬菜批發商會會長袁昌表示，近日內地或受天氣影響收割，令價格也稍微提升，但料加幅不會超過一成，加上昨日起運輸物流已恢復正常，所有蔬菜已順利出貨，相信價格不會持續攀升，反之應漸趨平穩。

▼2月4日 疑有跨境司機確診致文錦渡口岸關閉▼

