菜荒｜大量跨境貨車滯留內地　深圳口岸延長通關3.5小時助疏導

本港新冠疫情肆虐，新春前後有多名跨境司機確診，司機須隔離檢疫，中港兩地貨物的接駁點亦須圍封消毒，一連數日蔬菜供港受影響致菜價上漲。深圳口岸今（9日）公布，自本周一（7日）中午開始，文錦渡口岸區域出現交通擠塞，貨櫃車由口岸排隊至羅湖的沿河南路，故加派人手趕往現場疏導車輛，並啟動與香港的溝通協調機制，延長關口至凌晨約1時，最終讓所有供港鮮活品貨車通關。



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文錦渡口岸擠塞 車龍延至羅湖沿河南路

目前，經文錦渡口岸供港的蔬菜及活畜禽，佔本港市場八成以上，經深圳來港的鮮活車輛平均每日超過300輛，因此跨境司機確診，徹底令蔬菜供應鏈癱瘓。深圳口岸公布，一名跨境貨車司機確診，曾到訪文錦渡口岸的錦上花接駁點。

由於疫情防控，深圳羅湖區對涉事區域圍封消毒，解封前車輛均無法駛進。自本周一（7日）中午開始，文錦渡口岸區域出現交通擠塞，貨櫃車由口岸排隊至沿河南路。當時深圳市口岸辦立即趕往前場，積極協調文錦渡海關疏導管控區域內的車輛，優先分流放行供港鮮活車輛。而羅湖區交警大隊亦增派人員，加強疏導沿河南路至口岸的車輛。

跨境司機運菜流程。（民建聯提供）

14輛貨車未能及時返港 深圳啟動溝通協調機制

深圳口岸續指，截至當晚7時50分，口岸已恢復通關秩序，而供港鮮活車輛於10時半已完成通關。與此同時，市口岸收到通知指，仍有14輛貨車仍在返途中，惟文錦渡口岸每晚於10時關閉，深圳口岸緊急啟動與香港的溝通協調機制，延長關口至所有供港鮮活車輛通過為止。

最終，當晚經兩地通力合作，緊急延長3.5小時的通關時間。深圳口岸、邊檢、口岸管理處根據現場情況採取應急措施，包括增派人手及開放所有通道，保證滯留車輛及時通關，成功在本周二（8日）凌晨1時05分，讓所有供港鮮活車輛通關。

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