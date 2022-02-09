外傭快測呈陽性往急症室被遣回家　兩少主確診　僱主現身：點解？

疫情持續，本港今日（9日）新增1161宗確診，網上流傳錄音，有市民致電衞生署投訴，其外傭經快速測試呈陽性，安排到醫院急症室求診，但院方卻要求她回家等候結果，「政府講話去急症室，點解可以返屋企？」擔心外傭回家的過程，有機會將病毒散播開去。



《香港01》成功聯絡到該名市民，就醫管局今日建議，由於求診人數眾多對急症室造成負荷，呼籲市民先到私營醫療機構求診，他批評，「陽性應唔應該出街呢？無論係叫人去私家醫院或者診所，都係將個波推俾醫療機構度」。



我唔係介意佢返屋企，但係政府講話去急症室，點解可以返屋企？ 檢測陽性外傭僱主林先生

外傭周日回家發燒 周一再自行檢測呈陽性

居龍蟠苑龍瑚閣的林先生，他的外傭於周日假期外出。林先生指，由於近期疫情嚴重，家人慣性在外傭回家後會為她提供快速檢測，當時外傭檢測為陰性，但同晚出現發燒等病徵。

林先生於是安排外傭於星期一，先到政府門診部遞交深喉唾液樣本。但外傭於晚上發高燒，於是再為她進行多一次快速測試，結果顯示為陽性。外傭於是聯絡其在港、在另一家庭工作的家姐，二人由於曾經見面，她的家姐快速測試亦同樣為陽性。

▼2月8日 荃灣兩個檢測站▼



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多重工夫連上衞生署求指示無果

但由於當時林先生正在工作，故按衞生署指引，着外傭以點對點形式，乘的士到聯合醫院急症室求診。不過，急症室為她檢測後，就要求她回家等候結果。當時為晚上約11時，林先生收到外傭的通知，直言當下對安排感到錯愕：「我唔係介意佢返屋企，但係政府講話去急症室，點解可以返屋企？」

他擔心外傭回家的過程，有可能將病毒散播開去，於是即時致電衞生署熱線，但由於服務時間僅到晚上8時，故一直未有人接聽，而聯合醫院的熱線職員就指，有關安排按照衞生署指引。

經多番嘗試後，林先生方成功透過外地人來港後強檢求助熱線，聯絡到衞生署職員。不過，職員就向她表示，不了解有關安排。於是，林自先生當時詢問熱線職員可否為其轉介相關部門聯絡，或就個案請示上司指示，職員就回覆指無法安排，林先生說：「打完呢個電話都放棄咗唔知可以做乜，唯有畀姐姐搭車返屋企。」

一對女兒今自檢呈陽性 到急症室後同叫回家

他質疑院方着病人回家等候結果，但未能就乘坐的交通工具，以及回家後預防傳播的措施上提供指引，故擔心病毒有機會傳播給同住家人。林先生6歲和9歲的女兒相繼出現病徵，於今日下午快速測試後呈初步陽性。女兒乘救護車到急症室求診之後，醫院同樣建議女兒回家等候結果。

▼2月8日 黃大仙廣場及慈雲山檢測站人龍打蛇餅▼



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外傭仍留家中：喺房門外聽到佢咳同埋唞氣好辛苦

醫院管理局總行政經理（綜合臨牀服務）李立業日前在疫情記者會時建議快速測試初步確診的市民，可以點對點形式到急症室醫院求診；但至今日表示，自我檢測呈陽性病人應留家，再由親友取樣本瓶及交回覆檢，不要前往急症室。

林先生就批評說：「陽性應唔應該出街呢？無論係叫人去私家醫院或者診所，都係將個波推畀醫療機構度！」他認為衞生署應該為初確診人士提供其他方式的檢測方法，例如以郵遞方式寄檢測包讓其覆檢。他指現時外傭已等候近兩天，至今仍未收到任何確診通知，「喺房門外聽到佢咳同埋唞氣好辛苦」，但亦愛莫能助，只能提供簡單退燒藥，自己與太太亦開始出現喉嚨痛的病徵。