兩中學生涉向所讀學校縱火　一人被捕後稱：要求停課不獲理遂犯案

青衣長康邨一中學於前年，先後遭人用伸縮棍破壞玻璃校門，以及遭投擲汽油彈緃火，並叫另一名同學到商場平台拍下情況。兩名學生其後被捕，被控有意圖緃火、刑事損壞等三罪。他們否認控罪，案件今（10日）在區域法院開審。控方案情指，其中一名學生被捕後稱，曾要求學校停課，但不獲理會，遂打爛學校的玻璃。



兩名被告為17歲張姓被告，和被告關昊侃（19歲），案發時均為涉案中學的學生。首被告被控刑事損壞和管有攻擊性武器罪，指他於2020年5月25日與另一人，損壞青衣樂善堂梁植偉紀念中學的正門，以及在校外的公眾地方管有兩支伸縮棍。

兩名被告亦被控1項有意圖緃火罪，指他們於2020年7月24日，在同一中學用火損壞該校的花槽、牆身和正門。

夜更保安見兩人擊打學校玻璃門

控方開案陳詞指，2020年5月25日晚上11時許，涉案中學的夜更保安，看到兩名戴口罩的人用物件擊打學校正門的玻璃，遂報警。他其後巡視，發現8塊50厘米乘200厘米的玻璃被擊碎。閉路電視片段顯示，兩名蒙面人士用伸縮棍擊打玻璃。

兩月後校門傳出爆炸聲

同年7月24日凌晨近1時，學校保安聽到正門傳出爆炸聲，前往查看發現正門起火，遂報警。閉路電視片段顯示，兩名蒙面的人在學校正門傾倒液體，把疑似石油罐放在地上。兩人走到對面街道，然後把手上有火光的物件，掟向正門，正門隨即起火並發生爆炸。

曾向同校同學透露會在凌縱火

就讀該中學的鄭梓健，於2020年7月23日晚上看到兩名被告，分別在社交媒體Snapchat貼上學校照片，次被告並在貼圖提及「緃火」和「搞事」。鄭透過WhatsApp問首被告，首被告回應指，會在凌晨緃火。

事往向同學追問火勢情況

次被告亦致電鄭，指會在長康邨二期商場等對方，以及在該處造汽油彈。鄭因此到商場的三樓平台，看到兩名被告正準備汽油彈。鄭亦看到兩名被告回校犯案，鄭在商場平台用手機拍攝著火情況，之後把片段傳給首被告。首被告並有問鄭現場火勢如何，及有多少消防車到場等。

兩名被告於同年8月4日被捕，首被告在錄影會面中稱，和另一人曾要求學校停課，但不獲理會，遂打爛學校正門的玻璃。

案件編號：DCCC 291/2021