全民自我檢測｜新世界向基層送20萬檢測包　旗下屋苑每戶可得兩包

新冠病毒第五波Omicron疫情大爆發，市面快速檢測包一盒難求。新世界發展今日（10日）宣布，因應市民對病毒檢測需求甚殷，社區檢測中心輪候需時，故決定與本港初創基因及診斷檢測公司Prenetics合作，捐贈20萬套快速抗原檢測包，當中6間非牟利機構會率先於本月下旬推薦及甄選服務對象 及 安排發放方式， 陸續轉贈至有需要的基層人士，紓緩他們購買檢測套裝的經濟負擔。



新世界又表示，集團在本月下旬會向所有員工派發快速抗原檢測包，予他們及其家人使用； 集團亦會向旗下管理的屋苑每戶免費派發兩包快速抗原檢測包 ，供住客自我檢測。



15分鐘可知結果 率先由6個機構本月下旬派發

新世界發展表示，是次免費捐贈的快速抗原檢測包共20 萬套 ，已獲美國食品及藥物管理局的緊急使用許可，亦在澳洲及新加坡等地獲相關當局認可使用。 檢測者以拭子棒收集鼻腔拭子樣本，15分鐘就可得知檢測結果，無病徵下，也可檢測出樣本是否呈陽性， 兒童 亦可在成人協助下使用。

新世界及Prenetics將於本月下旬起 ，將首批快速檢測包陸續捐贈予6間非牟利機構，當中 包括基督教香港信義會社會服務部、路德會社會服務處、社區組織協會、基督教女青年會、兒童癌病基金及聖雅各福群會。新世界表示，有關機構將因應情況自行向有需要的服務單位如安老及護理院舍員工，以及需要定期病 毒檢測的行業如清潔、保安、餐飲業的 從業員，以至獨居長者及長期病患人士等，以合適 的方式盡快發放檢測包，務求令有需要的基層市民獲得適切協助。

新世界及 Prenetics亦會向該6間非牟利機構，捐出50套快速檢測系統Circle HealthPod及 500 套一次性分子檢測組合，予有關機構的職員使用。Circle HealthPod屬快速、便攜及 可重用， 最快約20分鐘就可提供準確的聚合酶連鎖反應（PCR）質量結果 ，準確度達98.4% 。

新世界發展行政總裁鄭志剛表示，向基層提供快速抗原檢測包，盼可令他們少一點擔憂，亦減少生活負擔。（資料圖片)

鄭志剛：讓基層在病毒陰霾下少一點擔憂

行政總裁鄭志剛表示，為基層大眾提供快速抗原檢測包，「令他們在病毒陰霾下，少一點擔憂，亦減少生活負擔。」他表示，集團一直秉持創造共享價值（ Creating Shared Value ）理念，包括2020年首創自助口罩提取機向有需要市民派發口罩，去年向基層市民提供疫苗接種津貼，至於今次與「初創獨角獸」Prenetics合作，除了紓緩社會對快速檢測包的殷切防疫需求外，亦體現香港初創企業對社會的貢獻。

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