封區｜良景邨良傑樓發現73宗初陽已解封　3宗檢測結果不確定

政府表示，截至今日（10日）凌晨零時，良景邨良傑樓在三次檢測共有約4,650人次已接受檢測，共發現73宗初步陽性檢測個案和3宗檢測結果不確定個案。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約610戶，當中約40戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置。



▼2月6日 屯門良景邨良傑樓良偉樓圍封強制檢測▼

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屯門良景邨良傑樓周日（6日）夜晚起被圍封強檢，政府昨日（9日）延長相關宣告的執行日期至今日，受檢人士須在其處所等候，期間按指定安排進行檢測（即2月6日、2月8日和2月9日）進行共三次檢測。

圍封行動至今日下午約12時15分完成，已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明已接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。