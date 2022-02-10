封區檢測｜朗屏邨鵲屏樓、鳳屏樓解封　共發現14宗初步陽性個案

元朗朗屏邨鵲屏樓昨晚被圍封強檢，約980名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現七宗初步陽性檢測個案；政府派員到訪399戶，當中23戶在過程中沒人應門。

同一屋邨內同被圍封的鳳屏樓，約890名身處「受限區域」內的人士接受檢測，亦發現七宗初步陽性檢測個案；政府派員到訪371戶，14戶沒人應門。



天水圍天盛苑盛賢閣因污水檢測呈陽性昨午被圍封檢測，今日完成圍封，其間約1780人接受檢測，當中發現10宗初步陽性檢測個案和四個樣本須再次檢測，政府亦曾派員到訪約640戶，當中約40戶在過程中沒人應門，居民於今午3時15分起持陰性檢測報告可離開。



▼2月9日 朗屏邨鳳屏樓及鵲屏樓圍封檢測▼



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政府昨日（9日）發出強制檢測公告，任何於1月27日至2月9日期間曾身處朗屏邨鵲屏樓、鳳屏樓超過兩小時的人士，須在明日（11日）或之前接受強制檢測。政府今日下午約2時10分完成強制檢測行動，已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

在圍封行動中，兩幢大廈合共約1800人接受強制檢測，共發現14宗初步陽性個案。

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。