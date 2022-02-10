強制檢測｜凌晨4時已有人排隊　市民盼派籌免苦等　長遠增檢測站

疫情大爆發令每日都有數以萬計市民需要排隊接受強制檢測，各區檢測站均大排長龍，甚至有市民凌晨早上4點到檢測站排隊，務求在8時開放後接受檢測。多名受訪檢測市民均指出，希望各區檢測中心可改行派籌制，但長遠還是需要政府增加檢測站。



屯門健生社區會堂檢測站早上8時開始運作，開門前已有200至300人在門外排隊，人龍長約300米，環繞社區會堂一個圈至對開巴士站位置。排頭位市民凌晨4時已到社區會堂門口等候。另有市民聲稱，由於屯門其他檢測站10時才運作，所以到健生社區會堂檢測。

屯門健生社區會堂檢測站情況▼▼▼

+ 7

2月10日全港共有67個社區檢測中心和流動採樣站，面對大排檢測市民，只有荃灣公園、長沙灣體育館等少數個別檢測站設有派籌機，讓市民毋需長時間在現場苦等。另部份檢測站，包括土瓜灣體育館、石塘咀體育館自行分早上和下午兩次派籌疏導市民。

不少排隊檢測市民認為，應在各區檢測中心推行派籌制，但長遠需政府增加檢測點和採樣人手才有望解決問題。

在中環愛丁堡廣場附近上班的吳小姐，下午3時到愛丁堡廣場檢測點排隊檢測。她表示今日是首次強檢，認為所有檢測中心都應派籌：「現在這種天氣，排隊有點辛苦。」她認為，政府安排倉促以致檢測安排「冇咁好」，希望各區檢測中心可陸續增派籌安排。

在中環愛丁堡廣場附近上班的吳小姐，下午3時到愛丁堡廣場檢測點排隊檢測。她表示今日是首次強檢，認為所有檢測中心都應派籌。（李穎霖攝）

在同一地點檢測的何先生，特意提早下班排隊檢測，估計需輪候至少兩小時，認為該流動檢測站不設派籌安排欠佳：「最短時間完成當然最好。」不過，他認為派籌無法解決根本問題，直言應加開檢測站：「派籌數量也是限定，（檢測）做不完就要做不完。」

在愛丁堡廣場排隊檢測的何先生，特意提早下班排隊檢測，認為該流動檢測站不設派籌安排欠佳，直言應加開檢測站才能解決排隊問題。（李穎霖攝）

有居於石塘咀的市民亦特地到愛丁堡廣場檢測。她表示不知道石塘咀檢測中心今日起實施派籌，今日下午排隊近一小時始得悉，故轉到中環檢測，感到相當勞氣：「政府都沒有通知我們。上周我和丈夫去都沒有問題。」

食物及衛生局副局長徐德義表示，於個別檢測站試用派籌機後效果理想，會於10個檢測站加設派籌機。