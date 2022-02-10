確診大廈｜88幢大廈新上榜　有患者住Park Yoho Napoli、黃埔花園

本港連日都有約千宗確診個案，確診者遍布全港，更居於全港多個屋苑。按衞生署昨日（9日）的確診患者居所列表，昨日再增88幢新上榜大廈，涉及多個大型屋苑，包括Park Yoho Napoli、黃埔花園錦桃閣等，亦有部分早前已有多幢大廈出現確診的屋苑，再增新大廈現確診者，如顯徑邨、恆安邨、石圍角邨等。



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88幢新增上榜大廈中，元朗佔15幢，為十八區中之冠，錦綉花園G段第二街、嘉湖山莊麗湖居7座及樂湖居2座、Park Yoho Napoli 25B座等都出現確診個案。

沙田、油尖旺亦為重災區，沙田名城2期2座、景田苑文心閣，油尖旺則多為較散亂的單幢大廈，如金楓雅閣、先施大廈等，都出現確診患者。灣仔樂陶苑維勝閣亦榜上有名。

而有22個屋苑早前已有大廈出現感染個案，再有大廈出現確診患者，包括早前己有3座出現確診者的顯徑邨，顯貴樓再出現個案；慈康邨日前已在康添樓出現感染個案，昨日再新增康德樓及康秀樓兩幢有確診患者。黃大仙下邨亦再增兩座，包括龍裕樓及龍禧樓，早前龍順樓、龍豐樓、龍澤樓已有人確診，即至今該邨有5座大廈出現確診個案。