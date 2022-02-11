安老服務協會：非所有安老院適合原址檢疫　望疫苗外展隊加快步伐

本港第五波疫情發生以來，約20間院舍出現小型爆發。安老服務協會主席陳志育今早（11日）於港台節目《千禧年代》表示，爆發的院舍多為職員在社區感染後，帶到工作範圍。

陳認爲並非所有安老院的環境都適合原址檢疫，只有部份有多樓層的院舍，而不同樓層職員，不會在工作上交叉感染，才可作個別考慮。他又稱，一直強調居於安老院舍長者，接種疫苗的重要性，又建議安老院職員縮短第二及第三針疫苗的間隔時間。



安老服務協會主席陳志育指，陳認爲非所有安老院的環境不適合原址檢疫，又建議安老院職員可縮短第二及第三針疫苗的間隔時間。（梁鵬威攝）

陳志育表示，目前安老院舍面對的情況很危急，大多是職員在社區感染後，帶到工作的院舍。目前最快解決方案，是要求職員做快速測試，現已要求員工每三天做一次快速測試，日後需定期做核酸檢測。

早前勞工及福利局長羅致光曾表示，社署正研究在合適情況下，安排院友原址檢疫。陳志育認爲，安老院的環境不適合原址檢疫，無論確診職員或院友都必須到醫院治療，尤其個別大型安老院，環境空間擠迫，等同住在同一屋簷下，互相傳染機會大。陳續稱，若沒有選擇情況下，只有部份院舍可考慮，例如分樓層的院舍，不同樓層職員，工作上不會有交叉感染，這種居住空間較闊才適合。

深水埗溫暖護老院前後有4名長者染疫，該院相關人士或需全數接受檢疫。(資料圖片 / 馬煒傑攝)

願接種疫苗的院舍長者增一倍

按疫情目前發展，接種疫苗處於「刻不容緩」的階段。陳志育建議政府考慮縮短院舍員工，接種第二及第三針疫苗的間隔時間，令員工可提早接種第三針加強保護。陳又指，自第五波疫情起，願意接種疫苗的長者增加一倍，目前有360多間院舍，需要衞生署派團隊到院舍替長者接種，但目前已排期到3至4月，出現空窗期，望外展團隊可以加快速度。