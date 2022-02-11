七旬股評人藺常念檢測排隊4小時　自費檢測無人用　斥欲付費被拒

連日來各區多幢大廈納入強檢名單，港九新界多區的檢測站每天都大排長龍，部份區連同領籌及排隊檢測需時鐘要7至8小時，十分費時。智易東方證券政裁藺常念因大廈出現確診個案，昨日（10日）與太太到禮頓社區會堂進行強檢，一等便三個多小時，他表示，曾一度向現場職員表示願意自費240元做檢測，但被其拒絕，感到不解，「我一行過去問可唔可以俾錢檢測，佢只命令我排返去隊尾等，都無人排又唔畀人用！」



他形容自費區空空如也，沒有人使用，安排嚴重失當，「老老嫩嫩都好辛苦，呢區咁多銀行家、大律師，而家街都唔出得都洗唔到錢，佢點會介意俾240蚊呀？」



本港疫情第五波持續，確診個案持續上升至過千宗。連日以來，各區多幢大廈納入強檢名單，港九新界多區的檢測站每天都大排長龍，部份區域連同領籌及排隊檢測需時7至8小時，影響不少市民的日常生活，以及增加人流聚集的風險。

居於跑馬地的著名股壇人、智易東方證券政裁藺常念因大廈出現確診個案，昨日（10日）與太太禮頓社區會堂進行強檢，一等三個多小時，他大感無奈，「現場個個都好可憐，我未試過響街邊等咁耐…」斥當局安排嚴重失當。他表示自己曾向現場職員表示願意自費240元做檢測，但被其拒絕，感到不解又憤怒。

▼2月10日 良景邨良傑樓解封▼



今年74歲的藺常念說：「我一行過去問可唔可以畀錢檢測，佢聽都唔聽、又唔理，只命令我返回隊尾等候，點解可以咁？都無人排又唔畀人用！」他形容，現場等待的人眾多，自費區空空如也，觀察多久沒有人使用，認為安排嚴重失當，「老老嫩嫩都好辛苦，呢區咁多銀行家、大律師，依家街都唔出得都洗唔到錢，佢地點會介意俾多240蚊呀？」直斥安排死板，「個職員就戇居居企響度，我等咁耐都無見人排過，呢邊就排幾個鐘。」

眼見隊伍中有較他年長的市民一拐一拐的排隊，他又了解到有個別區域的檢測站，有市民當排隊黨為強檢市民輪候檢測，另一邊檢測站拒絕市民自費檢測，做法荒謬，「成件事好白癡，正常畀錢又唔可以，但同一時間助長呢種居心不良的人，佢一轉都千蚊啦，係咪癡線！」他無奈說，明日將要進行下一次的強檢，又再於長時間「作戰」感無奈。他又建議當局安排意自費的市民到私家醫院等作檢測，減人流聚集較佳。

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事實上，港府近日因應大量市需要檢測已開放多個檢測點，包括禮頓社區會堂內均有自費檢測服務，但記者於今日下午曾登入社區檢測預約服務網頁，禮頓山社區會堂的檢測中心，由即日起至下星期四（17日）名額已經爆滿，港島區的四個檢測中心，最早要到下星期五才有位置供預約，部份疫情嚴峻的地區，包括深水埗、葵涌、沙田、北區等，本月21日方有預約登記名額，一名額難求。

自費名額作出預《香港01》正在向有關的承辦商了解其安排，暫時未有回覆。

▼2月10日 屯門各處檢測點大排長龍▼



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▼2月10日 大埔檢測點大排長龍▼



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▼2月10日 鰂魚涌社區會堂停車場檢測站大排長龍▼

