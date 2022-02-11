單日增5萬人強檢　每日逾20萬人檢測超負荷　拆解檢測樽頸位

第五波疫情大爆發，除了大量患者住院加重醫療資源負擔外，強檢地點大增亦令多區採樣站大排長龍。食物及衛生局常任秘書長陳松青日前見記者時表示，近日本港檢測量超過20萬次，意味每日有約20萬人在各區排隊檢測，檢測量已超負荷。面對疫情中央將派員來港支援，包括加派100部流動檢測車以及將檢測量增至每日60萬。



「01研數所」分析各項數據，發現本港化驗能力未必是問題所在，「樽頸」是採樣能力。以昨日（10日）新增70廈強檢推算，估計單日已有多5萬人要強檢，再加上「覆檢」、須例行檢測行業人士等亦需使用採樣站或檢測中心，令檢測站不勝負荷。



本港自去年12月底起爆發第五波疫情，確診人數急增，大量地點列入強檢名單，檢測需求大增。上圖顯示，上月初起本港檢測量明顯加快，1月5日至11日的一內檢測量達78萬次，平均每日約13.5萬次，至2月初升至日均接近14萬次。參考食物及衛生局常任秘書長陳松青2月9日見記者時表示，本港檢測量超過20萬次，意味2月2日至9日期間，本港檢測人數急增至少4成。

比較疫情以來各月檢測量，2020年9月當局推行普及社區檢測，當月檢測量達200萬次。到去年5月接近第四波疫情尾聲時，因有多名外傭染病，政府要求外傭強檢，當月本港化驗室足以應付接近370萬次檢測量。至於今年1月Omicron疫情大爆發，檢測次數單月計達429萬。疫情以來總檢測量超過3,450萬次，相當於人均超過4次。

增70廈強檢涉5萬人 覆檢、例行檢測行業亦須到採樣站

然而，本港化驗能力並非問題所在，「樽頸」是採樣能力，連日來多區採樣站大排長龍，反映採樣能力遠未能應付需求。以昨日為例，70個強檢地點涉及約68幢住宅，「01研數所」翻查各幢樓宇單位數字，再按每戶約3人推算，昨日單日便新增超至少5.3萬人要接受強檢。

這尚未計及因大廈涉及變異病毒個案，而要覆檢的居民（2月10日約有300多幢）、外地抵港人士檢疫期的最後一次強檢，以及因工作原因而要「三日一檢」的碼頭及船舶前線員工和凍房從業員，另外機場和院舍員工亦要定期檢測。以上人士除了覆檢居民可使用樣本收集包檢測外，其餘大多數都需要到檢測站。

同時檢測站數量有限，例如昨日（10日）未計覆檢樓宇，有70幢個地點須強檢，但檢測中心及採樣站合計只有65個。