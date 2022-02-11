患癌翁抽痰吐血亡死因　學護認無人監管下施程序　插喉時已覺不順

患癌翁在屯門醫院留院期間，由學護為他抽痰後突吐血身亡，死因庭續研訊。為患癌翁抽痰的學護今日（11日）供稱，她事前曾接受正式護士的指導及監督，才自行替患癌翁抽痰，出事當日她將抽痰管插入造口後，感覺「有嘢頂住」，再嘗試插喉管時，見患癌翁左右擺動，又欲拉扯鼻胃喉，便叫護士幫忙，同時卻見患癌翁噴出血痰，後來又見他面色發紫。學護指她事後才知道院方有指引學護進行抽痰時，需要有正式護士在場監督，亦承認違反指引。



死者湯權（終年61歲）於2018年7月23日因舌癌復發在屯門醫院接受手術，手術後留醫屯門醫院，同年8月25日離世。

頭兩周均有在指導下為病人抽痰

曾為湯抽痰的葉美麟供稱，她事發時為東華學院護理系學生，現已成正式護士，在瑪嘉烈醫院工作。

葉提到，她當時在屯門醫院內科病房進行實習，獲正式護士指導及監督約2星期後，便開始自行替病人抽痰，後來調往外科病房後，亦經過約1至2周指導及監督，才自行替病人抽痰。

女學護葉美麟(左)供稱，當日為死者湯權抽痰時，已覺喉管「有嘢頂住」，後來湯吐出血痰，面色發紫。她事後才知有指引指學護需在正式護士監督下才可為病人作這類程序。(李慧娜攝)

插入喉管覺不順暢

她在事發前曾在護士監督過下替湯抽痰5至6次，未留意到湯的造口喉管出現鬆脫或不穩固。2018年8月4日她在病房工作時，聽到湯妻著她幫忙抽痰，湯當時大力咳嗽，並指著造口位，她便示意湯妻扶湯上病床，打算為湯進行抽痰程序。但她將抽痰管插入造口約8厘米後，覺得「有嘢頂住」，但將喉管拔出後卻未有異樣。

湯吐出血痰面色發紫

葉想嘗試再插入抽痰喉時，發現湯左右擺動，又欲拉扯鼻胃喉，她便大叫護士前來幫忙，見到湯嘔出小量血痰，湯的咳嗽情況變得嚴重，面色發紫。之後她按護士指示拿氧氣罩，然後便被派作其他工作，由其他醫護接手處理湯的情況。

官質疑錄口供時只稱未能抽痰

裁判官何俊堯質疑，為何葉未在口供提及插抽痰喉時感覺「有嘢頂住」，葉解釋她事後曾有記下，但錄口供時「講漏咗」。何官質疑口供說法為她未能成功抽痰，但她在庭上說法是當時「有嘢頂住」，根本未能開始抽痰，葉再解釋錄口供時「講得唔好」並且致歉。

家屬追問下認違反指引

死者女兒代表家屬進行發問時，提到院方曾向家屬解釋，學護進行抽痰時，應有正式護士在旁監督，承認學護未嚴格遵從指引，並問葉為何沒跟從指引，葉解釋事發時不知道有指引，事後護士長才告知她有指引，她才知道學護進行高風險程序如抽痰時，要有正式護士在場，她承認她及其他護士均違反指引。

案件編號：CCDI912/2018

主要證人供詞。(詳看下圖)