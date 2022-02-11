患癌翁抽痰吐血亡死因　學護認無人監管下施程序　插喉時已覺不順

患癌翁在屯門醫院留院期間，由學護為他抽痰後突吐血身亡，死因庭續研訊。為患癌翁抽痰的學護今日（11日）供稱，她事前曾接受正式護士的指導及監督，才自行替患癌翁抽痰，出事當日她將抽痰管插入造口後，感覺「有嘢頂住」，再嘗試插喉管時，見患癌翁左右擺動，又欲拉扯鼻胃喉，便叫護士幫忙，同時卻見患癌翁噴出血痰，後來又見他面色發紫。學護指她事後才知道院方有指引學護進行抽痰時，需要有正式護士在場監督，亦承認違反指引。
死者湯權（終年61歲）於2018年7月23日因舌癌復發在屯門醫院接受手術，手術後留醫屯門醫院，同年8月25日離世。
頭兩周均有在指導下為病人抽痰
曾為湯抽痰的葉美麟供稱，她事發時為東華學院護理系學生，現已成正式護士，在瑪嘉烈醫院工作。
葉提到，她當時在屯門醫院內科病房進行實習，獲正式護士指導及監督約2星期後，便開始自行替病人抽痰，後來調往外科病房後，亦經過約1至2周指導及監督，才自行替病人抽痰。
插入喉管覺不順暢
她在事發前曾在護士監督過下替湯抽痰5至6次，未留意到湯的造口喉管出現鬆脫或不穩固。2018年8月4日她在病房工作時，聽到湯妻著她幫忙抽痰，湯當時大力咳嗽，並指著造口位，她便示意湯妻扶湯上病床，打算為湯進行抽痰程序。但她將抽痰管插入造口約8厘米後，覺得「有嘢頂住」，但將喉管拔出後卻未有異樣。
湯吐出血痰面色發紫
葉想嘗試再插入抽痰喉時，發現湯左右擺動，又欲拉扯鼻胃喉，她便大叫護士前來幫忙，見到湯嘔出小量血痰，湯的咳嗽情況變得嚴重，面色發紫。之後她按護士指示拿氧氣罩，然後便被派作其他工作，由其他醫護接手處理湯的情況。
官質疑錄口供時只稱未能抽痰
裁判官何俊堯質疑，為何葉未在口供提及插抽痰喉時感覺「有嘢頂住」，葉解釋她事後曾有記下，但錄口供時「講漏咗」。何官質疑口供說法為她未能成功抽痰，但她在庭上說法是當時「有嘢頂住」，根本未能開始抽痰，葉再解釋錄口供時「講得唔好」並且致歉。
家屬追問下認違反指引
死者女兒代表家屬進行發問時，提到院方曾向家屬解釋，學護進行抽痰時，應有正式護士在旁監督，承認學護未嚴格遵從指引，並問葉為何沒跟從指引，葉解釋事發時不知道有指引，事後護士長才告知她有指引，她才知道學護進行高風險程序如抽痰時，要有正式護士在場，她承認她及其他護士均違反指引。
案件編號：CCDI912/2018